Astrid Smeplass-cover mer populær enn Cezinandos original

At Astrid Smeplass' tolkning av «Vi er perfekt men verden er ikke det» allerede er mer populær enn hans egen originalversjon, synes Cezinando er fint.

For mens Astrid S-tolkningen er inne i sin femte strake uke på VG-lista, ble det med fire uker for Kristoffer Cezinando Karlsen (22) før han datt ut av listen.

På Spotify er versjonen til Astrid Smeplass (20) spilt 2,9 millioner ganger, marginalt mer enn Cezinandos 2,7 millioner.

– Denne versjonen ble utgitt etter enorm respons da Astrid gjorde tolkningen sin hos P3 og Christine Live. Det er vi veldig takknemlige for. Å gi ut coverversjoner stjeler ikke streams fra hovedartisten – det er kun positivt for begge artistene. Folk velger selv hva de vil høre på, sier Astrid S-manager Halvor Marstrander.

Dyr Smeplass-satsing: Svidde av millionbeløp på oppvarmingsturné

De to artistene har et tilsynelatende godt forhold, og Cezinando har tidligere uttalt at han fikk gåsehud da han hørte Smeplass-tolkningen av hans egen låt.

Cezinando fremførte «Vi er perfekt men verden er ikke det» under VG-lista i Bodø for to uker siden. Se hele opptredenen her:

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe tror ikke Cezinando, som til høsten gir ut nytt album, totalt sett taper noe særlig på Astrid Smeplass sin suksess.

– Coverlåten er jo med å styrke hans posisjon som en av årets viktigste låtskrivere. Økonomisk forsvinner nok noen kroner, men uansett er dette mer å anse som en remiks, som bare gir originalen mer oppmerksomhet, sier han.

Vil ikke spekulere i tap

Silje Borgan Larsen i Little Big Sister, som gjør PR for Cezinando, forteller til VG at hun hadde dialog med Astrid S-manager Marstrander allerede før coverversjonen ble spilt inn i P3.

Haglet med likes og spørsmål: Smeplass snakker ut om kjæresteryktene

De har følgelig også godkjent at låten er gitt ut på Spotify – bare to uker etter originalversjonen.

– Vi heier på Astrid. Å snakke om potensielt økonomisk tap blir bare spekulering, og sånt har vi ikke tid til, sier Larsen, og legger til at hun ikke er overrasket over Smeplass-suksessen.

– Det er en helt nydelig versjon av en fantastisk låt. Hvis du sjekker månedlige lyttere i Spotify, er det helt logisk at Astrid kan få flere streams.

Saken fortsetter under videoen av det tårevåte møtet mellom Astrid S og tyske Julchen:

Smeplass har 6,9 millioner ukentlige lyttere på Spotify, mer enn det tidobbelte av Cezinandos 600.000.

– Et symptom i tiden

Cover-suksessen kommer heller ikke som noen overraskelse for Tor Martin Bøe.

– Astrid sin har noe bakgrunnsvennlig og akustisk cafétrygt over seg, i positivt fortegn. Originalens oppløftende vinnerfølelse gjør at den insisterer mye mer på å være midtpunktet i rommet, sier han.

– En annen mulig forklaring er at Astrid S har en del flere internasjonale lyttere, men med tanke på at Cezinandos versjon var med i «Skam», skulle ikke det hatt noe å si.

Kjøpte ikke-eksklusiv lisens: Så mye betalte de for «Fy faen»-beat

At det bare gikk to uker mellom utgivelsen av originalen og coverversjonen, forklarer han som «et symptom i tiden».

– Det er enklere å spille inn og distribuere ny musikk kjapt digitalt, men utover det er det ikke noe nytt. Tidligere, i popens spedbarnsår, var det for eksempel flere utøvere som sang samme låt i norsk Melodi Grand Prix. Dessuten har vi jo Seigmens versjon av deLillos' «Hjernen er alene», som gikk langt utenpå originalen i oppmerksomhet i sin tid, sier han.