Astrid S har «ukens låt» i BBC-program

Den norske popstjernen får oppmerksomhet fra Englands største radiokanal.

«Meg i baksetet av en taxi som hører på Breathe på BBC Radio 1. Jeg ba sjåføren om å skru opp lyden, fordi det er min sang», skriver Astrid Smeplass (20) til et bilde av seg selv på Instagram.

Låten hennes «Breathe» er kåret til «ukens låt» i radioprogrammet til DJ-en Scott Mills på BBC Radio 1.

– Vi fikk vite det forrige uke, og da hoppet vi i taket. Det er utrolig gøy, og vi er veldig glade, sier Astrid S' manager Halvor Marstrander til VG.

– For Astrid sin del betyr det enormt mye å få oppmerksomhet fra Englands største radiokanal. Det er en god start og introduksjon til et marked som vi ønsker å gjøre mye i. Sammen med Virgin UK er vi i gang med å legge spennende planer for fremtiden, legger han til.

Onsdag gjester hun selv radioprogrammet som skryter av låten hennes.

Astrid S befinner seg nå i London, hvor hun promoterer sin nye musikk. Denne uken er fylt med radiointervjuer og møter med stjerner fra det sosiale nettverket Musical.ly, samt studiojobbing.

Manageren kan avsløre at det kommer ny musikk i mai, som 20-åringen fra Rennebu jobber med å ferdigstille nå.

Og 23. mai holder hun konsert i London.

– Forrige konsert i London hadde kapasitet på 200, men nå skal hun spille på Scala, som kan ha 800 publikummere. Det er veldig gøy å se den store oppslutningen rundt henne, sier Marstrander.

Før London-konserten skal Astrid S spille i New York og Los Angeles, og begge konsertene er allerede utsolgt. Neste uke reiser hun til Tyskland for å gjøre promo der.