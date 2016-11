Astrid S håper samboeren vinner pris i kveld

SENTRALEN (VG): De norske musikkstjernene er nå på vei inn for feiringen av P3 Gull. Astrid S vil at samboeren skal vinne, Chirag i Karpe Diem føler seg ikke helt bra og Thomas Hayes sier det er merkelig å følge «Skam» fra utsiden.

– Det er kjempegøy å være her i kveld, jeg tror kvelde blir veldig bra og gleder meg særlig til å se Julie synge, sier Astrid Smeplass til VG.

Hun avslører at hun ikke overraskende heier på samboeren Julie Bergan i kveld, som er nominert som «årets nykommer». Astrid S vant selv den prisen i fjor og sa det nesten føltes som et tyveri.

VINTAGE-SKJØRT: Julie Bergan har kjøpt skjørtet sitt på en vintagebutikk i London. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Programlederne Live Nelvik og Ronny Brede Aase sier Bergan sin opptreden så «så helt rå ut» på prøvene.



– Jeg synes det er veldig kult med Alan Walker, han har kommet ut fra ingenting, er veldig ny og har fått til store greier, så han fortjener så absolutt å vinne noe, sier Julie Bergan til VG.



Også han er nominert til «årets nykommer». Alan Walker har fått livet snudd på hodet og har det siste året spilt på store festivaler over hele verden.

– Det har vært helt utrolig og jeg hadde aldri trodd at noe slikt skulle skje med meg i min karriere som artist, sier Walker, som kom på den røde løperen med maske foran ansiktet.



– Man skal få lov til å vise det man vil



På den røde løperen i kveld kommenterte Tomine Harket bildet hun la ut på Instagram denne uken, hvor hun skrev «kle av deg». Hun er nominert til «årets låt» sammen med Unge Ferrari for «Nostalgi 3Millioner».

KOM IKKE ALENE: Tomine Harket på den røde løperen i kveld. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Det er bare det at for meg så er kropp utrolig fint og det er ikke noen grunn til å skjule det. Jeg synes at som kvinne skal man få lov til å føle seg fin, for seg selv, ikke nødvendigvis for en «dude» eller hva enn det er, sier Harket til VG.

– Det er bare at man skal få lov til å vise det man vil, understreker hun.



Karpe Diem: Stort sett på topp



KARPE DIEM: Chirag og Magdi. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Karpe Diem vant «P3-prisen» da P3 Gull ble arrangert for første gang i 2013. Magdi er for tiden litt av og på med pappaperm og sier livet med tre barn er hektisk.

På spørsmål om de har det bra, er det imidlertid Chirag som sier at han er litt dårlig.

– Jeg spiste sørindisk mat i går og jeg føler meg litt dårlig av det, men ellers går det helt bra, det er veldig små problemer i det store, sier Chirag, og påpeker at det er derfor han står med litt knekk.



2016: Ikke bare glamour

Rapperen Cezinando kom sammen med Sophie Elise Isachsen. Men selv om han er nominert som «årets nykommer», har ikke 2016 bare vært glamorøst.

OGSÅ PÅ P3 GULL: Sophie Elise Isachsen på den røde løperen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Hvis jeg ser tilbake på 2016 så ser jeg for meg selv sitte og spise brødskiver på en eller annen kjip klubb backstage et eller annet sted, sier han til VG.

– Merkelig å følge Skam fra utsiden

Det er ikke bare artister og nominerte som stiller på den røde løperen på P3 Gull i kveld. Thomas Hayes, tidligere «Skam-William», sier han har hatt en travel, spennende og morsom høst. Men også han er veldig spent på hva som skjer mellom Even og Isak.

– Hvordan har det vært å følge med på skam fra utsiden?

– Det er spennende i seg selv. Det har vært litt merkelig, men samtidig veldig morsomt, sier han til VG.

