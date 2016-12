Arve Tellefsen (snart 80): – Øver tre-fire timer hver dag

Neste onsdag fyller vår største fiolinmaestro Arve Tellefsen 80 år. Og ennå har han ikke funnet frem til den helt perfekte klangen.

Med sin nye plate, «Limelight», har han samlet perler fra tidligere i karrieren på én CD. En oppsummering, antyder vi?

– Nei, dit har jeg ikke kommet ennå, svarer Tellefsen kjapt for at vi ikke skal tro at karrieren er over ved fylte 80.

– Jeg driver stadig og øver og tror jeg skal bli bedre til å spille fiolin. Jeg er nysgjerrig på å utvikle meg. Jeg har trua! smiler han.

Arve Tellefsen har vært aktiv fiolinist i over 75 år. Likevel finner han ny spenning gjennom daglige øvelser.

– Jeg øver tre-fire timer hver dag, jeg. Det er spennende hele tiden å prøve og nå lengre. Finne nye klanger, nye måter å sette fingrene på strengene, andre måter å gjøre musikken på. Jeg er nysgjerrig på å utforske hva jeg kan gjøre, hva jeg har lyst til å gjøre og hva jeg har kapasitet til. Jeg synes faktisk det er ganske artig å spille fiolin, sier Tellefsen med et kraftig sus av understatement.

– Og fingrene lystrer fremdeles?

– Godt spørsmål, neste! skratter Tellefsen.

– Nei da, det er klart at man blir ikke sprekere i leddene etter hvert, men det kan man kompensere med litt rutine og med å gjøre ting litt annerledes. Jeg stiller vel fingrene annerledes i dag enn jeg gjorde for 30–40 år siden. Ikke nødvendigvis at jeg spiller langsommere – noen ganger spiller jeg fortere også – men perspektivet blir annerledes, og det er mange ting som man har erfart etter hvert som virker inn på min måte å spille på, sier han.

Spille gjør Arve Tellefsen fremdeles på sin kjære Guarneri bygd i 1741, («den er til og med eldre enn meg», påpeker eieren ...), verdsatt til flere titalls millioner kroner og forsikret for – mener Tellefsen å huske – rundt 30 millioner kroner.

– Jeg har en fantastisk fiolin som jeg har spilt på siden 1970, og som jeg fortsatt holder på å utforske. Det finnes stadig nye muligheter for hvordan jeg kan spille på den fiolinen, selv om vi har vært sammen i mange timer hver dag i 46 år. Det er et langt ekteskap, det, humrer Arve Tellefsen.

– Det er like spennende hver dag som det alltid har vært å plukke opp fiolinen og ta det første strøket; hva får jeg ut av fiolinen i dag? Det er forskjellig tone i den hver dag, jeg er i forskjellig humør og form, lufta er annerledes – noen ganger er det varmt eller kaldt, tørt eller fuktig. Alle disse skiftene gjør det spennende hver eneste morgen, sier Tellefsen som spøkefullt drar en sammenligning mellom mannen og instrumentet:

– Sånn er det; fiolinen blir bare mer og mer verdt, mens jeg blir mindre og mindre verdt ...