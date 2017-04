TMZ: Slik fikk Prince piller

Legen innrømmer angivelig å ha forsynt superstjernen med piller ved å bruke livvaktens navn på resepter.

Ganske nøyaktig ett år har gått siden verden ble rystet av poplegendens brå død. Fortsatt etterforskes overdosedødsfallet, og nye dokumenter offentliggjort av Minnesota-politiet, gir detaljer om åstedet – Prince sitt eget hjem.

Ransakelsen etter at artisten ble funnet død, skal ifølge TMZ ha avdekket store mengder med piller rundt omkring i huset.

Ifølge politidokumentene skal Prince sin livvakt ha oppsøkt apoteket med resepter og hentet ut medikamenter forut for tragedien.

Superstjernens fastlege, Michael Schulenberg, skal ifølge TMZ ha innrømmet å ha skrevet ut resepter ment for Prince, men i livvaktens navn, samme dag som Prince måtte nødlande på grunn av en Perocet-overdose. Hendelsen fant sted seks dager før han døde.

Obduksjonen viste at Prince døde av en overdose Fentanyl, et syntetisk smertestillende medikament. Testene viste også store doser opiater.

Andre leger er også i etterforskernes søkelys. Det som fortsatt er et stort mysterium, er hvor Prince fikk Fentanyl fra. Det skal nemlig ikke ha blitt funnet på åstedet.

Fox News skriver at ingen resepter med Princes eget navn skal ha blitt funnet i hjemmet. De melder for øvrig at flere piller ble funnet i vitaminbokser.

Prince skal angivelig ha brukt et alias, Peter Bravestrong, og politiet skal ha funnet en koffert med dette navnet på, som inneholdt flere bokser med piller. I kofferten lå også låtteksten til «U Got The Look».

Medikamentfunnene står i stor kontrast til det faktum at Prince utad levde under et strengt helsemessig regime. Han var en svoren veganer, og i studioet hans Paisley Park var det strengt forbud mot røyking og drikking. Nettopp derfor knytter det seg ekstra stor nysgjerrighet til hvordan det kunne gå som det gikk – Prince ble bare 57 år.

Prince slet imidlertid med sterke hoftesmerter i over 11 år og skal derfor ha tatt mye smertestillende medisiner. Før hver konsert skal han ha fått injeksjoner med B12 for å få opp formen.