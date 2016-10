Kaos rundt åpningen av hjemmet til Prince

I dag åpnes dørene til det legendariske studioet og hjemmet til Prince, Paisley Park, for offentligheten. Men det blir bare midlertidig.

Stedets hjemmeside har i lengre tid reklamert for den offisielle åpningen av Paisley Park i dag og solgt forhåndsbilletter til rundturer i komplekset som kun kan selges på nettet.

Nå har imidlertid lokale myndigheter fått gjennom et forslag som kan trenere åpningen helt frem til desember, skriver Billboard. Paisley Park har likevel fått en foreløpig tillatelse til å holde åpent denne helgen, slik at de tre første dagene vil gå som planlagt.

BLIR MUSEUM: Paisley Park - hjem og studio for artisten Prince i en årrekke frem til han døde i april - må trolig vente med åpningen av eiendommen som museum. Foto: , AP

Det var bystyret i Chanhassen som mandag kveld stemte for utsettelsen av museumsåpningen i Paisley Park. Lokalavisen Star Tribune skriver at årsaken til utsettelsen er at lokalmiljøet har hatt for liten tid til å utrede logistikken rundt en museumsåpning - som utfordringer i forhold til økt trafikk, parkeringsplasser og generell sikkerhet for allmennheten.

DEN LILLE KJEMPEN: VGs forside fra 22.april i år.

Bystyremedlem Bethany Tjornhom sa at lokalmiljøet først må bestemme seg for om de virkelig ønsker å være en «turistby» og vertskap for ansalgsvis 600.000 besøkende i året.

Det er Graceland Holdings - samme selskap som drifter Elvis Presleys tidligere hjem og nå museum i Memphis - som står bak driften av Paisley Park.

I en uttalelse i august i år sa søsteren til Prince, Tyka Nelson, at artisten selv ønsket - og hadde arbeidet for - å åpne Paisley Park for offentligheten.

– Det er bare noen få hundre som har hatt den sjeldne muligheten av å se hele eiendommen i løpet av hans liv. Nå kan fans fra hele verden oppleve Prince' verden for aller første gang når vi åpner dørene til dette fantastiske stedet, sa Nelson.

Museet i Paisley Park vil inneholde masse godbiter fra arkivene til Prince, heter det på stedets hjemmeside. Dette inkluderer ikoniske scenekostymer, instrumenter, kunst, sjeldne musikk- og videoinnspillinger, samt en rekke motorsykler.

En rundtur vil blant annet ta publikum innom innspillings- og miksestudioet der Prince spilte inn og produserte noen av sine aller største hits, samt den store konsertsalen der Prince øvde før sine turneer og dessuten holdt eksklusive, private arrangement og konserter.

Den amerikanske tv-kanalen NBC fikk tidligere denne uka en tyvtitt av innsiden til Paisley Park sammen med to av søstrene til Prince, Sharon og Norrine Nelson.

– Hans ånd er til stede her, sa søstrene til NBC og bekreftet samtidig at Prince hadde som mål å åpne Paisley Park som museum.

Prince, den lille, store artisten, døde den 21.april i år, bare 57 år gammel. Dødsårsaken ble senere fastslått til å være en utilsiktet overdose av det smertestillende stoffet fentanyl. Ifølge Billboard foregår det fremdeles en granskning som kan føre frem til tiltale.

De to hovedsporene er nå om en lege ulovlig skrev ut resept på de smertestillende tablettene, eller om de kom fra et svartebørs-marked.