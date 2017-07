Arrestert for terrortrusler mot Ariana Grande-konsert i Costa Rica

En 22 år gammel mann fra Colombia er arrestert etter å ha postet truende meldinger på arabisk på en konsert-nettside for Ariana Grandes konsert i Costa Rica. Bestemoren avfeier det hele som guttestreker.

Mannen er mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon under den amerikanske artisten Ariana Grandes konsert i det mellomamerikanske landet.

Les også: Ariana Grande blir æresborger av Manchester

Ifølge Daily Mail ble det igangsatt en stor aksjon med spesialstyrker etter at truende meldinger ble postet på nettsiden til konsertarrangørene, og 22-åringen ble arrestert tidlig i går morges i Tibas, utenfor hovedstaden San José.

To telefoner som skal ha blitt brukt til å sende de truende meldingene ble beslagla.

Politiet fryktet en såkalt «copycat»-terroraksjon, 22 mennesker ble drept da en selvmordsbomber angrep en konsert med Ariana Grande i Manchester 22. mai.

– De opprinnelige meldingene var på arabisk og indikerte at det kunne være fare for et angrep under konserten. Det var en veldig delikat situasjon, sier Walter Espinoza, som ledet aksjonen ifølge DailyMail.

Den costaricanske avisen La Nación har snakket med den mistenkte 22-åringens bestemor som sier at barnebarnet bare tullet.

– Det han gjorde var bare tull, pølsevev uten mening. Det var bare dumskap, det er den eneste måten å beskrive dette på, sier hun til La Nacion.

Hun ber om at han ikke blir identifisert på grunn av mulige represalier, men navnet er allerede lekket til medier verden rundt.

Bestemoren beskriver 22-åringen som en stille og rolig type, som aldri fester og heller aldri går på konsert.

– Han er en fin gutt, veldig stille. Jeg vet ikke hva som har skjedd her, men det er ikke noe annet enn en uskyldig spøk.

Han hadde aldri trodd det han gjorde skulle få så store konsekvenser mener bestemoren som sier 22-åringen er forskrekket over konsekvensene. Den 22-årige mannen med colombiansk bakgrunn har bodd i Costa Rica i 14 år.

22-åringen er ikke tidligere straffet. Konserten gikk av stabelen som planlagt i Parque Viva foran 14. 000 fans.