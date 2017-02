Aretha Franklin (74) pensjonerer seg

Aretha Franklin gir ut sitt 42. album i høst, men etter det er det slutt på musikkarrieren etter 60 år.

Souldronningen Aretha Franklin (74) har kunngjort at hun vil pensjonere seg og avslutte musikkarrieren sin.

– Jeg må fortelle dere at jeg vil pensjonere meg i år, sier hun til TV-kanalen Local 4 i Detroit.

– Dette er mitt siste år. Jeg vil gå i studio, men dette er mitt siste år med konserter, sier 74-åringen.

Franklin er ventet å slippe sitt 42. album i september, og deretter vil hun gjøre et fåtall konserter rundt lanseringen.

Hun forteller til den lokale TV-kanalen at hun gir seg fordi hun vil tilbringe mer tid med sine barnebarn, som snart skal starte på college.

Franklin har vært i musikkbransjen siden hun var 14 år, og hun har vunnet 18 Grammy Awards. Hun innrømmer at avskjeden blir bittersøt, fordi hun har viet hele livet sitt til musikken.

– Jeg føler meg veldig, veldig beriket og fornøyd med tanke på hvor karrieren min startet og hvor den er nå, sier hun til TV-kanalen.

Franklin forteller at hun derimot ikke planlegger å holde seg helt i ro når hun blir pensjonist, og hun åpner for at hun fortsatt kan gjøre et par opptredener i måneden.

Det er tre år siden Franklin ga ut musikk. I 2014 slapp hun albumet «Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics», som ble slaktet av VG og fikk terningkast én.