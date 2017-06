Lene Nystrøm og Søren Rasted fra Aqua selger luksusvillaen

Kjøper trenger litt over gjennomsnittlig inntekt for å få tilslag.

Nylig kunngjorde pop-ekteparet at de går hver sin vei etter 16 års ekteskap.

Nå er de i gang med oppryddingen av det materielle, og selger sin luksusvilla i Nordsjælland.

Prisen er satt til 35 millioner danske kroner, hvilket tilsvarer 44,6 millioner norske kroner.

Det er Ekstrabladet som melder dette, etter opplysninger fra rubrikknettstedet Boliga.

12-romsboligen i Kattehalevej 16 er på 420 kvadratmeter, i tillegg kommer en 90 kvadratmeter stor kjeller. Huset ble bygget i 1935.

Dersom Nystrøm og Rasted får solgt villaen til prisantydning, vil de gå med et pent overskudd. De betalte 33 millioner norske kroner for den i 2006.

Ifølge Ekstrabladet ble den pusset opp grundig da paret flyttet inn.

Det gjeve hjemmet skal blant annet ha en tennisbane og en «tenåringsavdeling» med egen inngang.

Da VG bragte nyheten om bruddet i slutten av april, understreket popveteranene at de skilte lag «i enighet og med den største respekt for hverandre».

– Ettersom vi er foreldre til to barn på 11 og 12 år, ber vi om ro og respekt for situasjonen, ettersom dette spesielt er en vanskelig tid for dem, skrev de i en felles uttalelse om skilsmissen.