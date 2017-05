Apple Music omfavner Sigrid Raabe

Musikkgiganten satser tungt på 20-åringen fra Ålesund i en måned.

Amerikanske og britiske medier og musikkbransje er åpenbart begeistret for Raabe, som opererer under artistnavnet Sigrid.

Hennes internasjonale debutsingel «Don't Kill My Vibe» ser ut til å sprenge nye dører åpne for henne på daglig basis.

Bare de siste ukene er Sigrid portrettert, anmeldt og hypet i tidsskrifter som Billboard, The Guardian, NME, Newsweek og Entertainment Weekly.

Nå kommer en av verdens største og mest ressurssterke streamingtjenester på banen.

I MEDVIND: Sigrid Raabe. Foto: PETROLEUM

I dag presenterer Apple 20-åringen som neste artist i deres internasjonale serie «Up Next».

Det medfører promotering på Apple Music i en måned.

Der blir hun intervjuet på nettradioen Beats 1. På tjenesten blir det også gjort tilgjengelig en kortfilm om Sigrid, samt en liveopptreden med tre låter.

Som en del av opplegget skal sunnmøringen også være gjest på James Cordens «Late Late Show» på CBS.

Der dukker hun opp natt til fredag norsk tid. Showet sendes live i Los Angeles, hvor artisten befinner seg nå.

Kim Paulsen i Sigrids norske plateselskap Petroleum understreker at «Up Next» ikke er en kampanje av typen man kan kjøpe seg inn i.

– Dette er et Apple-initiert opplegg og konsept. Og det er fantastisk at Sigrid er valgt ut, sier han.

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe beskriver «Up Next» som et slags internasjonalt Bylarm.

– At den nest største streamingtjenesten velger Sigrid som andre artist ut i sitt kvalitetsprogram, er enda viktigere enn da Kygo ble brukt i reklame for tjenesten for to år siden, mener Bøe.

– Dette er en bekreftelse på at Sigrid har noe veldig stort på gang.