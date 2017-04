Låtanmeldelse Kygo & Ellie Goulding - «First Time»

For ørtende gang.

LÅT: POP

Kygo & Ellie Goulding



«First time»

Kygo og Selena Gomez skapte magi sist, til tross for merkelappen «gørrkjedelig» herfra. Å få en haug med lyttere - i flere land enn de fleste av oss kan ramse opp navnet på - til å omfavne« It Ain’t Me» kan ikke kalles for annet. Februarsingelen nådde topp 10-lister både her og der, og er i skrivende stund nærmere 300 millioner Spotify-avspillinger.

Kjekt for Kygo. Kjekt for Selena Gomez.

Her er andre låt fra det som muligens kommer til å bli et album nummer to for Kygo (Kyg2?). Med et enda større vokalnavn.

Les også: Kygo feiret kjæresten Maren på Coachella

Kygo og Ellie Goulding er verken svaret på at minus og minus blir pluss eller at pluss og pluss blir plusspluss.

Men la oss ikke være så negative. La oss se på de positive sidene med «First Time»: Den har en fin og ny skarptrommesample. Den har den beste og største vokalisten Kygo har samarbeidet med. Et forventet samarbeid, uansett hvordan man opplevde Kygoremiksen av Gouldings cover av The Weeknds «High for this» (2013), men like fullt enormt.

JOBBER SAMMEN: Kygo og Ellie Goulding. Foto: SONY

Et forventet samarbeid, uansett hva man legger i at de ikke har orket å ta et felles coverbilde for prosjektet (det ser ut som nok et Photoshop-arbeid, men ikke like åpenbart som Gomez-coveret). Har de vært i samme rom under innspillingen?

Les også: Hjemmekjære Kygo vil ikke flytte

Ellie Goulding leverer nostalgiske popfloskler som «we we’re high and it was so bad» og «we we’re young, and now I’m older» oppriktig, troverdig og ekte. Teksten er melankoli om svunnen tid, med løfter om noe stort. Som aldri skjer. Den passer perfekt til musikken, som spiller på nostalgi til Kygos musikkproduksjon.

«First time» er en perfekt kloning av alt han har gjort før. Der det mest spennende, som sagt, er skarptrommen. Et mildt soloinstrument driver låten framover. Forventningen om et mildt drop bygges opp stødig ... og innfris aldri skikkelig. Om man ikke hører helt etter, kan den framstå som en First Price-versjon av Matoma og Astrid S. sin «Running Out».

Fikk du med deg? Røper dramaet bak Kygos OL-opptreden

Om man ikke hører helt etter, kan man gå glipp av kanskje den mest alminnelige Kygolåten noensinne.

TOR MARTIN BØE