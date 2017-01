Dette mener VGs anmelder om Bennys kveld i «Hver gang vi møtes»

Lørdag er det Benny Borg (71) som ble hyllet av artistkollegene.

Benny Borg har vært vår norsk-svenske favoritt i en mannsalder, og feirer i år 50 år i showbiz med albumet «Den største reisen». Mange kjenner ham som fast gjesteartist hos Dizzie Tunes, som Norges Johnny Cash og som tolker av Elvis. Gjennombruddet kom med «Balladen om Morgan Kane», som Eldar Vågan fremfører på «Hver gang vi møtes».

Det er sjette år på rad at sju kjente norske artister flyttet sammen for en god sensommer-uke med musikalske hyllester, gode historier og felles hygge.

Benny Borg: Snakker ut om savnet etter sin døde kone.

Også denne lørdagen var det VGs anmelder, Tor Martin Bøe, som satt klar med terningen da Eldar Vågan, Margaret Berger, Espen «Dansken» Selvig, Ida Maria Børli Sivertsen, Hanne Sørvaag og Åse Kleveland hyllet Borg på Kjærnes gård utenfor Moss. Her er hans dom. Låt for låt:





Eldar Vågan - «Balladen om Morgan Kane»:

Utvilsomt den beste kombinasjonen av låt og tolker i hele dette programkonseptets historie. Eldar Vågan tolker inn et ekstra dvelende aaah-kor som nærmer seg sekstitalls-serien «Rawhide», og styrker western-tematikken. Tempoet er styrt betraktelig ned. I overkant mye. Her snakker vi rolig trav sammenlignet med originalens 45 år gamle galopp. Resultatet er bra, men litt for trygt. Selv om den har fått noe mørkere drag enn originalen er det en mild skuffelse. Hadde Morgan Kane ble omskrevet til en krøttertjuv fra Snertingdal i stedet, hadde vi snakket om en fullstendig revitalisert klassiker.

FØRST UT: Eldar Vågan tro til med «Balladen om Morgan Kane». – Resultatet er bra, men litt for trygt, mener VGs anmelder. Foto: TV 2

Margaret Berger - «Den Store Dagen»

Denne hverdagstristessen er, som Berger sier, en nasjonalskatt. Derfor er det spennende at hun bruker Borgs ikke like kjente 2013-omskriving. Temaet løftes opp flere moralske hakk og gjøres enda mer allmenngyldig når hovedpersonen er gatetigger. Arrangement og framførelse er prøver veldig hardt, egentlig for hardt, å understreke alvoret og samfunnets urettferdighet og vår kollektive ignoranse i teksten. Fint, riktig - men ikke så viktig som den ønsker å være. Uansett godt at denne versjonen får møte flere enn bare YouTube-brukere.

TOLKET NASJONALSKATT: Margaratet Berger sang «Den store dagen». Foto: TV 2

Espen «Dansken» Selvig - «I Love Norwegian Country»



Ikke alle som husker eller vet at Benny Borg står bak Bjøro Hålands signaturøyeblikk. Dansken «jukser», som han har hatt for vane å gjøre. Her er det dog mye mindre omskriving enn før. Det begynner lovende: originalens nasjonalromantiske cowboy-kitch knas om til vestkystbeats. Og så kommer sannelig Bjøro Håland sjøl inn på refrenget. Men det blir fremdeles kitch. Håland synger greit, men er ikke helt i nærheten av sin vokale storhetstid. Dansken følger altså teksten tettere enn tidligere, men snubler sin egen drøm om å fusjonere hiphop og country en gang for alle. Trivelig, men litt for travelt på samme tid.