Anita Skorgan: – Har skikkelig kjærlighetssorg

Anita Skorgan (58) er singel igjen etter nesten fem år og innrømmer at det er vondt.

Forholdet mellom Skorgan og kjæresten tok slutt på forsommeren. Visepopveteranen har ingen problemer med å fortelle at det er tøffe tak.

– Jeg har kjærlighetssorg. Skikkelig kjærlighetssorg. Det er en ærlig sak. Relasjoner er det viktigste i livet mitt, og når det ikke går, blir jeg veldig lei meg. Det handler om forventninger og håp som brister, sier en åpenhjertig Skorgan til VG.

Hun har levd et liv rikt på både medgang og motgang og er opptatt av å finne mening i alt det livet byr på.

– Jeg kaller motstand for mitt daglige brød. Gjennom den næringen har jeg sjansen til å bringe nytt lys inn i livet. Hvis jeg bare synes synd på meg selv, blir det omvendt. Jeg trøster meg dessuten med enkle visdomsord fra Facebook. Det er gull verdt når man er shaky og har det vondt. «For at det skal skje noe nytt, må du faktisk gjøre noe nytt!» og slike ting, smiler hun.

SÅRT: Anita Skorgan har mistet begge foreldrene og det er tungt å snakke om.



Selv om bruddet er ferskt, forteller Skorgan at hun allerede har kommet seg litt videre.

– Jeg er ikke bare en ubrukelig, sort sekk, men jeg fungerer og har fått en god anledning til å gjenoppta et mer sosialt liv. Jeg finner glede blant gode venner og nye aktiviteter.

58-åringen forklarer at det ikke en noen vei utenom, men at man må gjennom sorgen og stå i den til den glir bort og plasserer seg mer i bakgrunnen.

– Man kvitter seg ikke med sorg. Jeg har funnet to kategorier av lidelse, den nødvendige sorgen som har med det å miste å gjøre. Og så har du den som er unødvendig, de negative følelsene som irritasjon, misunnelse og selvforakt. Den siste kategorien er det mulig å lære å styre unna, noe jeg ser jeg har blitt bedre på etter hvert.

OPTIMST: Anita Skorgan ler ofte og ser lyst på livet til tross for motgang.

Klar for ny kjærlighet

Før hun fikk kjæreste for fem år siden, snakket Skorgan om utfordringene ved å skulle finne en livspartner. Hun hadde prøvd nettdating – med komisk resultat.

I dag er hun åpen for å gi denne muligheten en ny sjanse. Til tross for kjærlighetssorgen er det nemlig ikke for tidlig å tenke på en ny romanse.

– Nei, det er absolutt ikke for tidlig. Nå skal jeg leve – med store bokstaver, sier hun smilende og med ettertrykk.

POSITIV: Anita Skorgan liker å gå tur med Kaisa og holde seg i form.

Det frister henne ikke å gå ut på byen for å prøve lykken.

– Nettet gir gode muligheter og er dessuten veldig praktisk. Men som alle gode oppfinnelser, har det negative sider, ved at man opererer på et slags marked, hvor det innbys til å velge eller vrake. Selv tror jeg det er mulig å navigere på nettet og være seriøs, sier Skorgan.

Skorgan har bestemt seg for ikke å dvele ved fortiden, men å ta med seg det som var godt ved den.

– Det å ha forhåpninger om en kjæreste for fremtiden, er så sårbart. Jeg prøver derfor å dempe forventningene og heller ha det hyggelig nå. Med det mener jeg ikke at alt skal være kortsiktig, men jeg vil jobbe for å være hel i meg selv. Man er fortapt hvis man tror at man ikke kan leve uten ham eller henne. Der er i hvert fall ikke jeg.

«STJERNEKAMP»: Anita Skorgan i 2014.

Show med norske låter

Skorgan er glad for at hun går travle tider i møte. 11. oktober er det premiere på musikkshowet «Store norske: Norske hits på norsk», med Christian Ingebrigtsen, Reidun Sæther, Espen Grjotheim og Heidi Ruud Ellingsen. I tillegg forbereder hun juleturné for 30. året på rad, sammen med Rein Alexander.

– Jeg blir oppmuntret av å ha mye å gjøre. Det hadde vært trist med skrinn avtalebok. Showet vårt er lystig og lett. Det passer meg, og jeg gleder meg og er spent. Ingen har gjort dette før, så det blir et eksperiment. Vi har jo en unik sangskatt i Norge, som uttrykker hvem vi er. Når vi synger sangene våre sammen, skjer noe unikt. Vi blir knyttet sammen, sier hun og legger til:

– Håpet er at folk vil forstå oss og se verdien i dette, og at det ikke går skikkelig dårlig, sier hun og ler høyt.

Skorgan beskriver det å være i 50-årene som en glimrende aldersfase. Man kan fortsatt være sprek og vital. Hun snakker varmt om trening som kurerer alle «vondter». For kroppen trenger pleie, ikke bare psyken.

– I sommer fant jeg mye utløp gjennom lange turer og løping i skogen. Det har ført til at jeg endelig fant tilbake til den kroppen som gjør meg blid. Det er digg!

1979: Anita Skorgan ble superstjerne i Norge på 70-tallet.

Sangtimer

Og det er aldri for sent å lære nye ting. Krevende livsfaser kan åpne nye dører.

– I går tok jeg min aller første sangtime! Det handler om å lære om stemmebånd, halsmuskler og teknikk. Det er så inspirerende, sier Skorgan, som kan skilte med en over 40 år lang karriere som musiker.

– Er du blitt rik på musikken?

– Med forsørgeransvar i 21 år er jeg stolt over å ha holdt hodet over vannet. Jeg klarer å leve av dette, men nei, jeg er ikke rik. Så er det heller ikke penger som har motivert meg. I så fall kunne jeg kanskje vært rik, sier Skorgan – som har datteren Sara (33) med eksmannen Jahn Teigen. I tillegg har hun de 21 år gamle tvillingdøtrene Marie og Julie med ekssamboer Freddy Dahl (65).

Et av Skorgans største lyspunkt i livet, er barnebarnet på to år, Sarahs lille sønn.

– Han er en nydelig liten gutt, og jeg er vilt begeistret. Det er spesielt å se sin egen datter videreføre det hun selv er vokst opp med.

Stort savn



I fjor mistet Skorgan moren sin – seks år etter at faren døde. Øynene fylles med tårer når hun snakker om dem.

– Det er fortsatt kjemperart. Jeg savner dem.

«HVER GANG VI MØTES»: Anita Skorgan, Kurt Nilsen og Magnus Grønneberg i 2014.

Tre år er gått siden Skorgan var å se i både «Hver gang vi møtes» og «Stjernekamp». Førstnevnte førte til et kjempeløft i karrieren.

– Jeg fikk fart på solokonsertene mine. Men «Stjernekamp» kom nok litt for tett på «Hver gang vi møtes». Men det var veldig gøy, sier Skorgan – tidligere «Melodi Grand Prix»-dronning.

– Jeg elsker å se på «Stjernekamp» og «The Voice», men det er litt trist at det alltid skal være et konkurranseelement når musikk vises på TV.

