Alt om Marcus & Martinus-konserten!

I dag fyller Norges største pop-navn, Marcus & Martinus, Oslo Spektrum to ganger. VG er til stede på den første konserten og gir deg terningkast og rapport etter hver låt.

Den første av to utsolgte konserter starter allerede klokken 13.00. Da går de 14 år gamle tvillingene fra Trofors på scenen med to ferske hedersbevisninger i ryggen - førsteplass på de offisielle hitlistene både i Norge og Sverige for andrealbumet «Together».

Det er første gang på fem år at en norsk artist går til topps på hitlistene både i Norge og Sverige. Den gangen var det Ane Brun som klarte mesterstykket med «It All Starts With One».

VGs journalist Stein Østbø er til stede i Oslo Spektrum og serverer terningkast etter hver låt Marcus & Martinus fremfører.

One More Second

Da er julebordet for nasjonens SFO’ere i gang! Dette er jo andre helg på rad at kjernepublikummet er rekordungt, ettersom MGP Jr. ble arrangert her forrige lørdag. Diverse oppvarmere har sørget for å piske opp stemningen og de første hylene er allerede registrert. Men det tar virkelig av fra første sekund når gutta viser seg; Marcus og Martinus kommer løpende ut på en neonkantet scene som vider seg ut i t-form mot publikum og starter altså på engelsk. «I’m movin’ too fast» heter det i denne låta, og det kan jo også beskrive tempoet for suksessen til Trofors-tvillingene. Filmklipp bak scenen viser noe av det de har opplevd allerede, fra nyhetsinnslag til opptreden på det store VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo. Nedtelling a la Justin Bieber har de også for å møte fansens forventninger maksimalt. Så kommer et pyroflash og gutta heises opp på scenen gjennom en luke. Bak skimtes tolv dansere samt bandet. Lys og røykeffekter står ikke tilbake for noe av det utenlandske som presenteres i Spektrum, men det klarer likevel ikke å overdøve en viss nervøsitet i stemmene til Marcus og Martinus. Og selve låten er anonym.

Hei

Det blir en helt annen sjarme på norsk. Scenen lyses i oransje og de to hoppende, svartkledde tvillingene lar publikum – hovedsakelig jenter, hører jeg – ta seg refrenget. Gutta virker topp tente og takker hjertelig for oppmøtet. Fantastisk er et ord som allerede er brukt en del ganger…

Bae

Nervøsiteten slår ut igjen, dessverre. Tidvis bommes det på tonene, men selve showet på denne låten har en mørk og halvfarlig skygge over seg som er kledelig og kjærkomment midt i pikehylene og glad-pop’en.

Without You

En finfin ballade som lokker frem mobildekslene fra tusenvis av jenter. Marcus & Martinus har nå også hilst til den engelskspråklige delen av publikum og forsøker avslutningsvis å få i gang en bølge gjennom hele Spektrum. Det er egentlig ganske stille i Oslo Spektrum foreløpig, kanskje det er kulda ute?

I Don’t Wanna Fall In Love

Nok en svært skjematisk låt fra ferske «Together». Stemmemessig ligger versene for lavt for fjortenåringene og det er fremdeles åpenbart at det meste som kan gjøres i et studio ikke kan gjentas live fra scenekanten. Her er det bandet som briljerer med en karibisk touch, mens Marcus og Martinus selv henger litt etter i svingene.

Light It Up

Den karibiske følelsen fortsetter. Gutta får besøk av Samantha J på scenen og tar noen godt innøvde dansesteg ytterst på scenekanten. Gutta virker fremdeles litt stive og ser ofte på hverandre som om de skal spørre den andre; hva nå? Men bevares, de er fjorten år gamle… Og mye pyro er tøft, da!

Ekko

Det hele roes ned, vi er tilbake i Trofors og gutta rapper seg fremover mot et refreng som nok en gang får en stjernehimmel av lysende mobiler til å lyssette Spektrumveggene. Gutta overlater scenen til gitaristen som drar en solo som er langt tøffere enn låta. Likevel – høydepunktet så langt.

Heartbeat

Gitaristen setter seg på en krakk ytterst på scenen og får besøk av Marcus og Martinus på krakkene ved siden av. Nå er det Bieber-time! Dette har Justin også gjort mye av; en nær og personlig sang kun akkompagnert av gitar. Og nå har nervøsiteten i stemmene til Marcus og Martinus lagt seg. Heldigvis, for denne nakne låta hadde avslørt enhver svakhet hos vokalisten. Den svakheten har ikke disse to her!

Love Yourself

Akkurat, ja. Der kom virkelig Justin Bieber. Eller iallfall en låt fra han. Den tar Martinus (eller er det Marcus?) helt alene ved pianoet etter at han proft nok har sagt at han heller vil synge den med publikum enn med Justin Bieber selv, til tross for at Bieber er den store helten. Smart!

Plystre på deg

Nå er det full halloi i Spektrum; en av gutta danser seg opp over trappene mellom publikumsseksjonene og skaper lokalt hysteri i Spektrum. Grepet som er gjort med denne godbiten – begynner enkelt på piano i forlengelsen av forrige låt, men eksploderer i glad-pop etterpå – gir showet en dimensjon ekstra som det sårt trenger. Et høydepunkt!

Slalom

Hvite remser fra taket, kustig snø og isblå lyssetting til tross; her sliter de med å sparke fra, selv om «Slalom» forsøksvis er rocka opp. Ett av kveldens utallige o-o-o-o-refrenger funker imidlertid utmerket når Marcus og Martinus tvinger publikum opp for å hoppe mellom stolradene.

To dråper vann

Introen til denne – en lengre filmsekvens med private barndomsvideoer av tvillingene – fortjener en femmer i seg selv; et utrolig søtt avbrekk i konserten! Sekvensen avsluttes selvfølgelig med seieren i MGP Jr. med denne sangen for fire år siden. Låta er like fengende som den gang, litt tyngre og med litt lekeslossing på scenen. Nå vaies det heftig med armene i Spektrum! Det toppes md Thomas og Harald på scenen i noenlunde samme outfit som tvillingene hadde for fire år siden. Bakgrunnen er et besøk i Senkveld-sofaen der Thomas og Harald lovte å fremføre denne dersom Marcus og Martinus kom til å spille i Spektrm. De fire skaper et herlig kaos på scenen, selv om Harald ikke «naila» den helt, slik han påsto…

Together

Det er ingen tvil om at mye av egenarten til Marcus og Martinus forsvinner når de skifter til engelsk og låtmaterialet ikke er helt topp. Sjelden er det klarere enn på denne, der det mest interessante egentlig er et gjennomgående instrumenttema og det faktum at Marcus og Martinus nok en gang husker på hvem som betyr aller mest for dem, nemlig publikum.