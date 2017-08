Alexander Rybak skrev bursdagslåt til kjæresten

Alexander Rybak (31) befant seg i det dypt romantiske hjørnet da han skrev «Til Julie» til kjæresten Julie Gaarud Holm.

Julie fyller 23 år i dag og ble overveldet på morgenkvisten av sin artistkjæreste.

– Å få et musikkstykke av Alexander på bursdagen min var helt fantastisk. Hvor heldig er ikke jeg! Da jeg så musikkvideoen, ble jeg så sjokka at jeg ble helt stum og lot tårene snakke for seg, smiler Julie Gaarud Holm.

Deler av den ferske komposisjonen har hun hørt tidligere, men hun ble likefullt overrasket.

– Jeg har hørt stykket gjennom døren i studioet mens han har øvd, uten å vite at det var til meg, sier hun.

ROMANTISK GAVE: Alexander Rybak skrev «Til Julie» til kjæresten Julie Gaarud Holm på hennes 23-årsdag i dag, tirsdag. Foto: Privat

Det er nemlig ingen fyrrig, feledrevet pop-låt som Alexander Rybak varter opp med til kjæresten. «Til Julie» er et klassisk, men melodiøst pianostykke som Rybak også har lagd en video til, der han blander sin egen fremføring med vakre landskapsbilder av Norge for å komme i rett romantisk modus.

– Både kjærlighet og musikk er noe som skal feires i livet. Julie fyller meg med begge deler, tydeligvis. Og det er hyggelig å overraske med en annerledes presang, er Alexander Rybaks egen forklaring på sin romantiske bursdagshilsen.

Julie og Alexander traff hverandre på Tinder for halvannet år siden, og det er ikke tvil om at dagens 23-åring setter den tidligere Eurovision-vinnerens musikalske strenger i sving. Tidligere har Rybak skrevet «I Came To Love You» i kjærlighetsrus over Julie.

– Julie gir meg også styrke og oppmuntring til å prøve ut nye ting, så denne sangen er et sterkt symbol på det. Jeg har aldri tenkt kommersielt når det gjelder musikk og kjærlighet. Jeg lager alltid kun det jeg føler for, noe annet ville ikke funke like godt, sier Alexander Rybak.

– Julie er en person med mange herlige sider - en av dem er glede - og nettopp dét ville jeg uttrykke med dette verket, forteller han.

På sin 23-årsdag virker ikke Julie Gaarud Holm mindre forelsket i Alexander enn da de møttes første gang.

– Jeg falt pladask for ærligheten og hvor direkte han var, både på godt og vondt. Hans beste sider er definitivt allsidigheten og sjarmen hans. Han er virkelig en «one of a kind», sier hun.