Konsertanmeldelse: Alan Walker, Findings Festival

Den hette- og maskekledde bergenseren skinner sterkest når han er litt hard i EDM-klypa.

KONSERT: Alan Walker

STED: Bislett Stadion, Oslo

PUBLIKUM: ca. 15.000

Tiesto har den lange, stabile fartstiden og Karpe Diem den folkelige appellen. Men i iskalde tall er Alan Walker – som først tar steget ut av tenårene i neste uke – størst blant headlinerne på årets Findings Festival.

I det perspektivet kan det virke pussig å avspise Fana-vidunderet med en time i ettermiddagssolen. Musikalsk gir det mer mening: Han har bygd sitt univers rundt hypermelodiske, beroligende synthstikk – ikke de hemningsløse droppene som naturlig preger de sene Findings-timene.

Etter at Walkers nabolagstjommi Sonny Alven har gjort sitt beste for å piske opp stemningen med egne og andres hits (fra «The Rythm of the Night» til «Bængshot») starter vår maskerte venn med ti heseblesende minutter, der både konfetti og Vinais «Lit» får kjørt seg.

Han går ned for seansens første landing med «Sing Me To Sleep» og sin egen remiks av Coldplays «Hymn for The Weekend», men det er hardere (og mindre kjente) låter som skaper ekstase på stadionsletta – TJR & Joel Fletchers «Rollin'» er i så måte et tidlig kokepunkt.

Store deler av den walkerske mystikken – som dyrket gjennom musikkvideoer og virtuell tilstedeværelse – er fraværende i dagslyset, og sporadisk pyro kompenserer ikke helt for det.

Som DJ besitter dog unggutten en betydelig sans for timing og dynamikk. Selv den nokså trøtte sistesingelen «Tired» fungerer greit i den oppbiffede versjonen den serveres i. «Alone» tjener på å morfe inn i Retrovisions «Get Down»-tapning, og avsluttende «Faded» skaper som forventet gigantisk stemning i idrettsanlegget.

Artisten Alan Walker ville hatt nok godt av å utvide registeret sitt en smule – hans egne låter blekner tidvis mot den resterende spillelisten.

Partyfikseren, derimot, får 15.000 gutter og jenter til å hoppe opp og ned i ekstase. Da må oppdraget kunne sies å være utført.

MARIUS ASP