Alan Walker varmer opp på Justin Biebers første konsert i India

Den norske 19-åringen blir innslag på årets største turné.

10. mai holder Justin Bieber konsert på DY Patil Stadium i Mumbai – en stor begivenhet, etter indiske mediers entusiastiske omtale å dømme.

Det er første gang superstjernen holder konsert i India. Kapasiteten er på 60.000 tilskuere.

De samme mediene, blant dem DNA India, melder nesten like entusiastisk at bergensgutten Alan Walker blir oppvarmingsartist for Bieber den kvelden.

I motsetning til Bieber har Walker spilt i India tidligere, ved Enchanted Valley Carnival i Aamby sist desember.

VARMER OPP: Alan Walker. Foto: STIAN ANDERSEN/MER

– En stor mulighet og en stor ære å opptre ved siden av Justin Bieber, sier Walker i en pressemelding.

Milliardturné



19-åringens gjennombruddshit «Faded» ligger i skrivende stund på femteplass på den indiske Shazam-topplisten.

Biebers pågående «Purpose»-turné var fjorårets femte mest inntjenende i verden, og er dette årets soleklart største så langt, melder Billboard.

Så langt har den ballet på seg over 1,7 milliarder kroner.

Walker er forøvrig ikke den eneste norske artisten som varmer opp for Bieber på denne turneen.

Bieber kommer tilbake til Norge i sommer.