Alan Walker nominert til Brit Awards

Norske Alan Walker (19) kan vinne prestisjetung årets låt-pris.

19-åringen fra Bergen er født i Northampton i Storbritannia, og får nå heder i sitt andre hjemland for superhiten «Faded».

Alan Walker, som har britisk far, er nemlig nominert til prestisjetunge Brit Awards i kategorien «British single of the year». Kategorien er den eneste i prisutdelingen som hedrer enkeltlåter.

De nominerte ble presentert lørdag kveld.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg aldri hadde forventet å få en slik anerkjennelse. Den føyer seg inn i rekken av høydepunkter fra fjoråret som jeg ser tilbake på, sier Walker til VG.

– Er dette ekstra spesielt for deg med din bakgrunn?

– Ja, det at jeg selv har bakgrunn fra Storbritannia gjør jo at en slik nominasjon er litt spesiell. I hvert fall med tanke på at Storbritannia er et av verdens største musikkmarkeder, svarer han.

I fjor var det Adele som vant prisen, for sin «Hello». Også Ellie Goulding, Calvin Harris og Ed Sheeran var blant de nominerte.

– Går du helt til topps?

– Det tør jeg ikke å si. Det hadde i så fall vært helt surrealistisk, men for meg er det en stor ære bare å være nominert. Spesielt når man ser på tidligere vinnere og nominerte, og ikke minst årets utvalgte, sier han.

Han erkjenner at en Brit Awards henger svært høyt. Prisen tar utgangspunkt i de britiske hitlistene for å finne frem til de nominerte, som så blir stemt frem av diverse bransjefolk.

– Det er alltid gøy med slike utmerkelser, men det at det kommer fra andre folk i bransjen som jeg selv respekterer høyt, gir utmerkelsen en ekstra dimensjon, sier Walker.

Også i Norge ble Alan Walker nominert til én pris, han er blant de som kan vinne årets låt på Spellemann for nettopp «Faded».

VGs musikkjournalist Stein Østbø er kritisk til at ikke Walker fikk flere nominasjoner til Spellemann: Hvor ble det av den største stjerna på en ellers lysende norsk musikkhimmel i 2016?

Alan Walkers «Faded» er den mest solgte singelen i 2016 i både Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Østerrike og Sveits.

Også den siste singelen fra 19-åringen, «Alone», har truffet godt hos fansen. På Youtube har han i skrivende stund nesten 100 millioner avspillinger på fem uker, mens tallet på Spotify er omtrent halvparten.

Prisutdelingen Brit Awards 2017 finner sted den 22. februar i The O2 i London. Blant de andre nominerte er tidligere X factor-vinner James Arthur, den britiske jentegruppa Little Mix og Jonas Blue, som har hatt stort suksess med sin versjon av Tracy Chapmans «Fast car».

Det var ingen nordmenn blant de nominerte i noen klasser i fjor, men Calvin Harris' «How Deep Is Your Love» - med Ina Wroldsens betydelige bidrag - var blant de nominerte. Det var også Coldplays album «A Head Full of Dreams», som produsentduoen Stargate bidro på.

Röyksopp var imidlertid nominert til årets internasjonale band i 2003, mens Lene Marlin var nominert som årets internasjonale nykommer i 2001. Samme året vant Christian Ingebrigtsen og hans A1 pris for årets britiske nykommer.