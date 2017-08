Alan Walker-manager Gunnar Greve slår tilbake mot Eldar Vågan

Ikke masken som teller, mener manageren.

Sist helg spilte en av den norske rockens institusjoner, Vazelina Bilopphøggers, på Øyafestivalen.

I den forbindelse ble bandets primus motor Eldar Vågan (56) intervjuet av VG. Og der uttrykte han en viss skepsis til utviklingen i popmusikken.

– Jeg må si at det er så mange som kaller seg artister i dag som står og spiller plater. Jeg kaller dem DJ'er, sa Vågan.

– Du kan ikke kalle deg artist når du står med en maske foran trynet. Du bør kunne synge eller spille med begge hendene. Vi i Vazelina spiller med begge hendene hele tiden!

KRITISK: Eldar Vågan. Foto: NILS BJÅLAND

Av alle maskerte norske artister/DJ'er, er bergenseren Alan Walker (19) den som har hatt størst suksess de siste årene.

Musikken viktigst



Walker har flere milliarder avspillinger på Spotify og YouTube, og turnerer verden rundt med opptredener for titusener av tilskuere på store festivaler.

Hans manager Gunnar Greve Pettersen (35) fikk med seg Vågans bredside, og har en følelse av at utsagnet var rettet mot hans unge klient.

TAR TIL MOTMÆLE: Gunnar Greve Pettersen: HALLGEIR VÅGENES

– Påkledning og innpakning er ikke det som definerer retten til å kalle seg artist, mener han.

– Det er vel snarere musikken, og gjerningen i og rundt den, som definerer hvem som er artist og ikke.

Dumt å avspise



Greve tror uenigheten her primært handler om nye tider, og at tilgangen på verktøy og virkemidler for musikk har endret seg.

MANNEN BAK MASKEN: Alan Walker, her uten tøy i trynet. Foto: PATRICK DA SILVA SÆTHER

– Da Eldar var like gammel som Alan er nå, var det å spille gitar, bass eller trommer premisset for å bli artist. I dag er det heller innkjøp av datamaskin og lydkort som skal til, forklarer manageren.

I tillegg til Walker har andre elektroniske artister som Kygo og Seeb sørget for stor internasjonal suksess med norskprodusert musikk de siste årene.

– Jeg tror nok, uten å være en desillusjonerende gledesdreper for eminente Vågan, at det er flere unge i dag som heller drar på Elkjøp enn i gitarbutikken. Jeg synes det blir litt dumt å avspise deres mulighet til å kalle seg artister, sier Greve.

Handler om følelser



Manageren opplyser om at Alan Walker ikke er tilgjengelig for kommentar.

UENIG MED ELDAR: Marie Komissar, som lever av å gi ut hits og spille som DJ på klubber og festivaler. Foto: NRK

Greve tar ikke for gitt at 19-åringen har fått med seg Vågans utsagn.

– Alan har akkurat vært i Los Angeles og spilt, er nå i Baltimore for å spille og skal til Kroatia i morgen. Så, med all respekt tror jeg virkelig ikke han har fått det med seg.

Marie Komissar (33) er A&R-manager i Norges største plateselskap, Universal. Hun har også flere års fartstid som DJ, og er ikke enig i Vazelina-sjefens hjertesukk.

– Eldar må jo få mene akkurat hva han vil, men for oss i Universal er musikk musikk, uavhengig av hvor mange hender det spilles med.

Musikk handler om følelser, påpeker hun.

– Og det er jo helt åpenbart at også artister som opptrer med musikken sin uten live-instrumenter eller mikrofon har evnen til å få publikum til å føle noe. Personlig DJ'er jeg med begge hendene.