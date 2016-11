Alan Walker kommer hjem til jul

Alan Walker (19) har nærmere 100 konserter over hele verden bak seg i 2016. Da er det på tide å glede bysbarna i Bergen også.

– Jeg går for å skape et uforglemmelig øyeblikk for de som møter opp på Verftet den 22.desember, sier Alan Walker til VG.

Vårt internasjonalt største pop-fenomen ved siden av Kygo - begge Fana-gutter - innrømmer at det blir helt spesielt å spille i hjembyen.

Les også: Derfor stiller Alan Walker med maske på scenen

– Til nå har jeg ansett hele Norge som min hjemmebane, men dette blir jo den virkelige hjemmebanen. Det er ikke ofte jeg får muligheten til å spille i Bergen, foran familie og mine nærmeste venner, så dette blir nok det største øyeblikket i live-karrieren min hittil, sier Walker.

Og han har litt å sammenligne med; Alan Walker har spilt foran folkemasser på opptil 60.000 personer og i sommer varmet unggutten blant annet opp for Rihanna.

– Jeg fikk ikke møtt Rihanna, men bare det i seg selv å varme opp for henne var sinnssykt moro. Jeg hadde aldri i livet tenkt at jeg skulle få en slik mulighet. Dessuten var det lærerikt å spille foran hennes publikum som ikke er det samme som vanligvis kommer på mine konserter. Responsen var utrolig god, forteller Alan Walker.

Det siste året har vært et eventyr. Gjennombruddslåta «Faded» har nå et samlet strømmetall på Spotify og YouTube på ufattelige 1, 3 milliarder. Han har remixet Coldplay og Sia, mottatt den prestisjetunge European Border Breaker Award og har også passert milliarden i visninger på sin egen YouTube-kanal.

Bare for å nevne noe.

Sist helg kom Alan Walker hjem fra Kina, der han nok en gang fikk seg en overveldende opplevelse.

– Der oppdaget jeg at utrolig mange blant publikum gikk med klær med logoen min på. Da gikk det litt inn på meg at, vow - dette er egentlig ganske stort. Det var et sjokk, men samtidig så kult å se hvor langt ut musikken min kan nå, sier Walker.

Lest denne?: Alan Walker setter Spotify-rekord

Ikke dårlig for en DJ-stjerne som holdt sin første konsert for trekvart år siden, uten egentlig å kunne DJ'ing...

– Ja, det er helt sant. Debuten var i januar/februar, så det var bare å hoppe rett i det. Jeg har brukt ganske mye tid på å finne ut hva som er riktig og hva som er galt å gjøre i et DJ-sett.

– Learning by doing?

– Nettopp! Det er dét som får være mitt motto, smiler Walker.

Tross konsertbesøk i et tyvetalls land på disse månedene, blir han ikke sliten, men passer på å være «turist» en dag eller to når anledningen byr seg.

– Det er viktig å få en variasjon i alt dette, derfor setter jeg av en del tid til å jobbe med låter og låtskisser både på flyreiser og hoteller også. Men da jeg var yngre hadde jeg alltid en drøm om å reise rundt til ulike land og kulturer, slik jeg får anledning til nå. Sånn sett er dette som å leve i en drøm, sier Walker.

Nylig ferdigstilte Alan Walker også ny musikk som naturlig nok får følge av en video i god tid før jul, iallfall etter planen, denne gangen med bilder fra Bergen, lover han.

– Ja, det blir den rene turistfilmen, ler Walker.

– Men jeg hadde lyst til å vise frem den norske naturen, og vi var heldig med været og fikk en soldag i Bergen. Jeg gleder meg!