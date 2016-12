Alan Walker har kjøpt millionbil - men har ikke lappen

Stjerneskuddet (19) har kjøpt seg bil verdt flere millioner, men må nøye seg med å øvelseskjøre.

Tidligere i år satte Alan Walker rekord på Spotify: Han er første norske artist som passerer en halv milliard avspillinger med sin egen låt, «Faded».

Nylig annonserte også strømmetjenesten at Walker er blant de ti mest strømmede artistene globalt i 2016 - den eneste fra Norden på listen.

Alan Walker: Millionbedrift i år - i fjor hadde han sommerjobb hos mormor.

Og med den enorme suksessen kommer også pengene. 19-åringen, som fredag slapp sin nye singel, har unnet seg litt ekstra.

Nylig kjøpte han seg ny bil, med en prislapp streamingtallene verdig.

Manager Gunnar Greve bekrefter overfor VG at Walker har kjøpt seg sportsbil.

– Det stemmer at Alan har kjøpt seg sin første bil. Dog har han ikke hatt tid til å fullføre kjøreopplæringen han startet i fjor høst, og har ikke fått førerkort ennå. Men det sikter vi på å finne tid til rett over nyttår. Det har jo vært et relativt hektisk år for Alan, sier han.

Walker har gått til anskaffelse av en Audi R8 Spyder, som det bare er produsert 333 av i verden. Den veiledende prisen på bilen var over 200.000 euro - altså uten norske bilavgifter.

– I 2011 kostet den rett i overkant av 2.700.000 i Norge, i 2016 starter prisen på rundt 2.400.000 for en slik bil, opplyser Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonssjef for Audi hos Harald A. Møller.

Regjeringens foreslåtte endringer i avgiftssystemet vil innebære at prisen går noe ned.

Autoxo, som har lagt ut bilde på sin Instagram-konto med den lykkelige nye eieren, opplyser at de hadde 2012-modell til salgs tidligere for 1,8 millioner kroner.

Etter det VG kjenner til står bilen parkert i en garasje i Oslo mens 19-åringen turnerer verden rundt med sin musikk.

Før jul skal han imidlertid tilbake til Norge for å gjøre konsert i hjembyen Bergen.