Alan Walker donerer over 250.000 kroner til Barnekreftforeningen

Alan Walker har hatt eventyrlig suksess de siste årene. Nå deler han pengene sine med Barnekreftforeningen.

Denne helgen kastet artisten Alan Walker (19) seg på Facebook-trenden med kronerulling for Barnekreftforeningen.

Utfordringen går ut på at antall likerlikk, kommentarer og delinger man får på et Facebook-innlegg bestemmer hvor mye penger som skal doneres til foreningen.

Da utfordringen var ferdig etter 24 timer søndag kveld, hadde Walkers innlegg fått over 62.000 likerklikk, 24.000 kommentarer og 6.800 delinger.

Det betyr at artisten kommer til å donere 254.204 kroner til Barnekreftforeningen.

«Sammen har vi hjulpet barn som er rammet av denne forferdelige sykdommen. Er ydmyk og takknemlig for engasjementet dere alle viser. Tusen takk for alle klikk og bidrag», skriver Walker på sin Facebook-side.

– Vi er utrolig takknemlige for at han valgte å delta. Det er et veldig generøst bidrag, sier Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen, til VG.

Tidligere har både privatpersoner, bedrifter og politiske partier donert penger gjennom det digitale kjedebrevet, som har spredd seg på Facebook de siste ukene.

Etter det Barnekreftforeningen kjenner til er Alan Walkers donasjon det største bidraget som har kommet inn så langt.

– Vi har ikke hatt kapasitet til å gå gjennom hele gavekontoen, men det største bidraget vi kjenner til så langt er fra DNB på nærmere 200.000 kroner, sier Tronrud.

Sist Barnekreftforeningen sjekket totalbeløpet var lørdag, og da hadde de fått inn over 8 millioner kroner totalt. I tillegg har fylkesforeningene også fått inn en del donasjoner.

– Vi er nesten i sjokk. Vi hadde aldri trodd at det skulle ta av slik. Nå vet vi ikke hvor dette skal ende, sier Tronrud.

– Pengene som har kommet inn skal først og fremst brukes på forskning, slik at barn og ungdom med kreft skal få den beste behandlingen de kan i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiveren.

For to år siden var Alan Walker en ukjent gutt fra Fana i Bergen, men etter at han slapp låten «Faded» før jul i 2015, har karrieren tatt av og blitt en millionbedrift.

Nylig passerte «Faded» en milliard visninger på YouTube, og Walker holder konserter verden over.

