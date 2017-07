Alan Walker ble mangemillionær, men turnerte med underskudd i 2016

19-åringen fikk 85.000 kroner per konsert med Rihanna. Lavt betalt, mener hans management.

Bergensgutten Alan Walker – Norges største globale EDM-fenomen etter Kygo – tjente via sine to selskaper 13,7 millioner kroner før skatt i 2016, viser regnskap fra Brønnøysundregistrene.

Konserter og streaming er 19-åringens viktigste inntektskilder. Karrieren eksploderte på begge fronter etter slippet av gjennombruddshiten «Faded» på tampen av 2015.

Mye tyder imidlertid på at det først og fremst er streaming Walker tjente penger på i 2016.

– Det er klart at når du har over en milliard streaminger på Spotify og det samme på YouTube, så genererer du betydelige inntekter, sier hans manager Gunnar Greve Pettersen.

BAK MASKEN: Alan Walker på Brit Awards tidligere i år. Foto: GETTY

Så sent som sommeren 2016 fikk Walker nemlig et solid underskudd på sin første internasjonale soloturné. Den strakk seg fra 5. juni til 9. september, med fire spillejobber i Norge og 20 i utlandet.

Honorarinntektene var på litt over 2,6 millioner kroner.

Store kostnader



Aller mest fikk Walker av russens landstreff på Lillehammer: 250.000 kroner.

På øvrige norske spillejobber – Stavernfestivalen, Jugendfest i Ålesund og Findings i Oslo – fikk han 200.000 per konsert.

I GODT SELSKAP: Alan Walker møtte den bløtkakekastende DJ-stjernen Steve Aoki i Miami. Foto: AFP

De mest lukrative jobbene internasjonalt var en gig i Sveits, med honorar på 240.000 kroner, og to konserter i Kina honorert med 423.000 kroner til sammen.

Like fullt endte hele turneen på 470.000 kroner i minus. Dels på grunn av reise- og boutgifter på 800.000 og produksjonskostnader på over 1,2 millioner.

Tallene fremgår av budsjetter og regnskap levert inn i forbindelse med søknader om reisetilskudd fra organisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

HYRET WALKER: Rihanna. Foto: AFP

GJESTEVOKALIST: Den svenske superstjernen Zara Larsson stilte med stemme og fremførte Alan Walkers gigaslager «Faded» på en prisutdeling i Berlin. Foto: AP

Music Norway, som jobber med eksport av norsk musikk, ga 80.000 kroner i støtte til Walker-turneen.

De ga også 40.000 til en gylden eksponeringsmulighet Walker fikk i fanget på vårparten, da Rihanna inviterte ham til å varme opp for seg i Nice (senere avlyst på grunn av terror), Glasgow og München.

Dårlig butikk



For de to stadionkonsertene, med kapasitet på henholdsvis 52.000 og 75.000 tilskuere, fikk Walker 85.000 kroner per kveld.

«Supportjobbene er lavt betalte, på samme tid som det er viktig for Alan Walker å investere ekstra i disse konsertene når det gjelder team og scenerigg og visuelt», het det i søknaden fra artistens management Musikk Er Riktig (MER).

MER-sjef og Walker-manager Gunnar Greve utdyper:

– Hvis du skal sende seks til åtte mann til München, betale alle lønn, hotell, fly og så videre, sier det seg selv at det ikke blir veldig god butikk med det honoraret.

Underskuddet på sommerturneen forklarer Greve med at den ble booket på et tidlig stadium av Walkers karriere, mens «Faded»-suksessen var fersk og artisten bare hadde én hit å vise til.

– Det er langt større investeringer som kreves, enn hva inntektene dekker opp for i en så tidlig fase.

MASKERT: Alan Walker holder ansiktet skjult ved opptredener. Planer om å holde det helt hemmelig falt fort i fisk. Foto: STIAN ANDERSEN/MER

Bedre tider



Greve gjør det imidlertid klart at det er en annen sak å booke Walker-jobber nå enn det var våren 2016.

– Vi har en annen forhandlingsposisjon nå, basert på erfaring og resultater.

I søknaden til Music Norway oppgir MER at «målet for Alan Walker er å bli et av den globale bransjens største navn innen electrohouse-sjangeren på linje med Avicii og Guetta».

– Vi er i rute i forhold til planer og ambisjoner, konstaterer manageren.