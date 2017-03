Madcon refses for lovstridige lån

I to år på rad har Madcon-gutta lånt til sammen 4, 5 millioner kroner av sine egne selskap i strid med aksjeloven.

Lånene ble foretatt av duoen i tiden før aksjeloven ble revidert i 2015. Endringene ble blant annet innført for å hindre at aksjonærer tok opp lån i egne selskap for å unngå beskatning.

Det er også strenge krav om at det blir stilt økonomisk sikkerhet for slike lån, det vil si at lånesummen ikke overstiger selskapets frie egenkapital.

Les også: Madcon om Marcus & Martinus: – Kommer til å ta helt av

2,8 og 1,7 millioner

Regnskapene for selskapene til Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa - henholdsvis Scuzo Invest AS og Conquest AS, både for 2014 og 2015 - har identiske anmerkninger i revisorberetningen for lånene; «Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet».

Lånene beløper seg til 2,8 millioner kroner for Yosef og 1, 7 millioner kroner for Tshawe, fordelt på to år.

Skatteekspert Per-Ole Hegdahl peker på to faktorer som avgjør om et lån til aksjonær har betryggende sikkerhet eller ikke - rettslige faktorer og økonomiske faktorer.

– «Rettslige faktorer» vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig, har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs. «Økonomiske faktorer» vil si at den som stiller kausjon eller sikkerhet, har økonomi og fremtidsutsikter som tilsier at sikkerheten er betryggende, sier Hegdahl til VG.

– Er klar over dette

Ifølge Martin Aske Jacobsen i Madcons management, Friendly Group, vil uregelmessighetene i regnskapet ordnes.

– Vi er klar over dette, og dette er ryddet opp i 2016-regnskapet, er alt Martin Aske Jacobsen vil si til VG om detaljene for lånene.

Han antyder likevel at de nye reglene i aksjeloven som ble innført 7. oktober i 2015 - der lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær heretter skal anses som skattepliktig utbytte for aksjonæren - nå vil gjøre det lettere å unngå denne type anmerkninger i årsregnskapet.

Seniorskattejurist i Skatteetaten, Leif Martin Sande, vil ikke si noe konkret om Madcon-saken, men opplyser på generell basis dette om endringene i aksjeloven som ble innført den 7. oktober 2015 og som vil gjelde for regnskapene for 2016 og fremover:

– I 2006 ble det innført skatt på utbytte, og man så en betydelig økning i lån til private aksjonærer. Det fremsto da som gunstig å låne fremfor å ta utbytte fra eget selskap. Med endringen i skatteloven av 7.oktober 2015 blir alle slike lån skattelagt som utbytte, sier Leif Martin Sande i Skatteetaten.

Lest denne?: Madcon: – Vi er svarte vikinger

Både Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa er hundreprosents eiere i sine respektive selskap og viste i 2015 et positivt årsresultat før skatt på henholdsvis 370.000 kroner og 1,2 millioner kroner.

Resultat på 2.4 millioner

Begge to eier dessuten to tredjedeler av Icon Group AS. Den siste tredjedelen eies av duoens manager Peter Peters, samt Camilla Pihl. I 2013 samlet Madcon og Peters all virksomheten i Icon Group AS.

Datterselskapene er Madcon AS, Madcon Live AS og Icon Recordings AS.

– Det handler om å skille de forskjellige virksomhetsområdene fra hverandre, forklarte manager Peter Peters til VG i 2013.

– For eksempel utgir Icon Recordings musikk, mens Madcon Live står for konserter og eventer, sa Peters.

Icon Group fikk i 2015 et resultat før skatt på drøyt 2,4 millioner kroner.