Beatles-show konkurs etter bitter krangel

Selskapet som drifter Beatles-showet «It Was Fifty Years Ago Today», med blant annet Åge «Glam» Sten Nilsen, har kranglet internt så busta fyker i over ett år. Nå er selskapet konkurs.

For to år siden stiftet trioen Åge Sten Nilsen, Gusty Utterdahl og Jan Erik Arntsen selskapet Fifty Years Ago Today (FYAT) for å produsere show-konseptet «It Was Fifty Years Ago Today», der de hvert år frem til 2020 skulle sette opp et show som kronologisk tok for seg 50-årsjubileene til alle plateutgivelsene fra The Beatles.

Tidligere i år endte samarbeidet mellom trioen med isfront og bitter strid blant de tre aksjeeierne da Åge Sten Nilsen og Gusty Utterdahl begjærte granskning av sin forretningspartner Jan Erik Arntsen med påstander om brudd på blant annet aksjeloven og straffeloven.

Begjæringen om granskning ble imidlertid avvist av Oslo byfogdembete i mars i år.



Artist Atle Pettersen trakk seg for øvrig fra showet som følge av de interne stridighetene i FYAT.

To ulike show



Samtidig signaliserte Gusty Utterdahl og Åge Sten Nilsen at de ville fortsette samarbeid om helt nye Beatles-show med drammensbandet Det Betales, som i fire tiår har livnært seg på å spille coverlåter av The Beatles.

Dette konseptet produseres av de to i samarbeid med tidligere missegeneral og manager Geir Hamnes.

Krangelen har nå altså endt med to ulike Beatles-show; Jan Erik Arntsen står bak den nå pågående - og originale - Oslo Konserthus-rekken under navnet «It Was Fifty Years Ago Today - Alt fra The Beatles 1966» med vokalister som Jonas Groth og Stian Joneid.

Den andre fraksjonen - den til Åge Sten Nilsen og Gusty Utterdahl - turnerer i høst rundt i Norge under det ganske likelydende navnet «Fifty Years Ago Today - Alt fra The Beatles 1966» med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen bak mikrofonen og Det Betales ved sin side.

Kastet som styreleder



Under en ekstraordinær generalforsamling i det opprinnelige selskapet FYAT i slutten av august ble Jan Erik Arntsen kastet som styreleder til fordel for Bjørn Engberg. Den nye styrelederen ble valgt gjennom å kaste mynt og kron, ettersom de to kandidatene til styrevervet fikk like mange stemmer.

Mynten landet på mynt, Bjørn Engbergs valg.

Dette forsøkte Gusty Utterdahl og Åge Sten Nilsens motpart, Jan Erik Arntsen, å annulere gyldigheten av, men fikk ikke medhold i Oslo Tingrett.

Én måned etter er altså selskapet konkurs.

– Det er liten grunn til å tro at Bjørn Engberg har hatt noen andre ambisjoner som styreleder i FYAT enn å få trukket rettssaken mot sine forretningspartnere og få slått selskapet konkurs for å rydde vei for det konkurrerende konseptet han produserer sammen med Åge Sten Nilsen og Gusty Utterdahl i Best Show AS, uttaler Jan Erik Arntsen i en pressemelding gjengitt på FYATs Facebook-side.

VG har forsøkt å få et tilsvar fra Bjørn Engberg til denne påstanden, uten å lykkes.

Uunngåelig konkurs



Overfor VG bekrefter Jan Erik Arntsen at han nå undersøker muligheten om å forfølge saken rettslig, men presiserer samtidig at årets forestillinger på Oslo Konserthus vil gå etter planen, tross konkursen i selskapet.

Ifølge en felles pressemelding fra Gusty Utterdahl og Åge Sten Nilsen var en konkurs i FYAT uunngåelig.

– Siden han fikk vervet, har styreformann (Bjørn) Engberg gjort en formidabel jobb med å få på plass regnskapsføring og annen oversikt over selskapets økonomiske stilling. Resultatet var nedslående, og styret hadde ingen annen mulighet enn å levere selskapet til Oslo byfogdembete for konkurs, skriver Utterdahl og Nilsen.

FYATs underskudd i 2014 var på 491.000 kroner. Tallene for 2015 viste derimot et overskudd på 573.000 kroner. Likevel mistet selskapet likviditeten og egenkapitalen inn i 2016, hovedsakelig på grunn av høye advokatregninger etter flere rettssaker mellom selskapets tre eiere, men også - ifølge oppbudsbegjæringen som ble overlevert Oslo byfogdembete og som til slutt førte til konkursen - udokumenterte bankuttak.

Nå er trioens selskap konkurs, ifølge en kunngjøring fra Brønnøysundsregisteret.



Men ifølge dem selv; the show must go on, denne gang med to forskjellige Beatles-show fra trioen som startet med ett for bare to år siden.