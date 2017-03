Agnete Johnsen på Snap etter scene-comebacket: – Et forbannet tungt år

OSLO SPEKTRUM (VG) Fjorårets vinner (22) har ligget lavt siden exiten fra Eurovision Song Contest i Stockholm 2016.

Lørdag kveld returnerte hun til scenen i Oslo Spektrum, med en omarrangert versjon av fjorårets Grand Prix-vinnerlåt «Icebreaker».

– Rått



Johnsens manager opplyste til VG at hun ikke ville møte presse i forbindelse med opptredenen. Etter finalen postet popstjernen imidlertid hilsener til fansen på Snapchat.

– OK, denne opptreden jeg nettopp gjorde, tror jeg er den sterkeste og artigste opptredenen jeg noengang har gjort. Det har liksom vært et så forbanna tungt år gjennom hele 2016. Det å stå her i dag og føle meg mye bedre og gjøre den låten etter alt, det er rått, sier hun inn i sitt eget mobilkamera.

Takker fansen



– Så vil jeg bare takke dere som har støttet og som fortsatt støtter. Nå skal jeg legge meg og ta vare på meg selv. Det håper jeg dere også gjør. Natta, runder hun av.

Artisten skriver også under et bilde av seg selv med den hvite drakten:

«En siste gang i denne kjolen».

På generalprøven bar hun et helsort antrekk, men hun byttet til «Icebreaker»-antrekket på direktesendingen.

Åpenhjertig Agnete til VG: – Utredes for bipolar lidelse

Johnsen fortalte i forkant av ESC-deltagelsen i fjor at hun slet psykisk.

Hun gjennomførte semifinalen like fullt, men gikk ikke videre til finalen. Siden da har 22-åringen holdt lav profil.

VG kastet terningkast: Slik var MGP-finalen

Ett unntak fant sted i oktober, da Johnsen ble tildelt Åpenhetsprisen for 2016 av Mental Helse Norge.

«Agnete Johnsen viser mot ved å være åpen om sine psykiske utfordringer og snakke om det som er vondt mens det er vondt», het det i juryens begrunnelse.