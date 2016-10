Admiral P mistet kompis - ærer ham med ny låt

Bortgangen til en av hans beste venner gjør at Admiral P oppleves som alt annet enn sedvanlig sprudlende på sin nye låt, «Savnet».

I mars, dagen før sin egen 34-årsdag fikk Admiral P - Philip Boardman - den tunge beskjeden. Kompisen og hans nærmeste medarebeider i Zambia, Bradley Mee - bare kalt Bajah - var død, kun 30 år gammel.

Les også: Admiral P hentet slekta fra Zambia

– Jeg vet ennå ikke helt sikkert hva han døde av, men han var syk og sleit mye. Hadde store pusteproblemer, men likte dårlig å gå til lege, forteller Boardman og trekker pusten.

– Jeg traff han siste gang i november i fjor, og det var ikke like hyggelig å se han som før. Han så ikke bra ut. Det var trist å si ha det - jeg var redd for at det var siste gang, sier han.

Han fikk dessverre rett. I slutten av mars kom dødsbudskapet. Bajah var borte. Admiralen gikk inn i tilstand av sjokk. Ut av den tilstanden kom låten «Savnet».

DYPT SAVNET: For fire år siden hentet Admiral P bestekompisen Bradley «Bajah» Mee til Norge for å lære han opp i hvordan han skulle håndtere studioet som Admiral P ønsket å opprette i Zambia. I mars i år døde Bajah. Han ble bare 30 år gammel. Foto: Roger Neumann , VG

– Jeg var helt satt ut i lang tid. Men jeg har lenge gått med en idé i hodet om å skrive en låt til min far, uten at jeg har kommet helt i mål, forteller han.

Philip Boardmans far døde rett etter at familien flyttet fra Zambia til Norge da Philip var 13.

– Men med Bajah dukket det opp et nytt savn som trigget det gamle savnet. Jeg skulle så gjerne ønske at begge var her og kunne få oppleve det som skjer nå. Jeg måtte få det ut. Så det har absolutt vært litt terapi også.

For fire år siden hentet Admiral P Bajah til Norge. Admiralen var i ferd med å bruke litt av overskuddet fra suksessen her hjemme til å bygge opp et musikkmiljø i sitt andre hjemland, Zambia. Her var Bajah helt sentral.

Les: Admiral P i dramatisk bilkrasj med hest

– Det var Bajah som holdt studioet i Lusaka i stand, han bodde der også. Så nå er det litt tilbake til tegnebordet der nede, sier Boardman.

Avslutningsvis i videoen møter vi en blid og fornøyd Bajah i Norge for fire år siden. «Din visjon og glede lever videre», er admiralens siste hilsen til kompisen.

– Hva besto denne visjonen i?

– Humor og glede. Bajah var en figur, hele Lusaka kjente til han. Han var den jeg hadde mest kontakt med da jeg vokste opp. Bajah kunne få alle til å le - ingen har klart å få meg til å le så mye som han. Han hadde en helt egen simplicity over seg - det enkle, ukompliserte livet var mer enn nok for han, sier Philip Boardman, aka Admiral P.