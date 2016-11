Adele er Storbritannias rikeste kjendis under 30 år

Sangerinnen er god for omtrent 92 millioner pund.

Adele slapp sitt album «25» i fjor, og til sammen har det ligget 50 uker på VG-listas albumliste. Ifølge musikkmagasinet NME har sangerinnen fra Tottenham solgt 3,1 millioner album, og konsertbilletter til en verdi av 112 millioner pund.

Det er magasinet Heat som har sluppet listen i en podcast. Adele troner høyest med en estimert verdi av 92 millioner pund, som tilsvarer omtrent 942 millioner kroner.

I november havnet briten på andre plass over Forbes' liste over de best betalte kvinnene i musikkbransjen. Den viste at hun tjente 640 millioner kroner det siste året.

«Harry Potter» og One Direction dominerer

FIRE AV TI PÅ LISTA: One Direction, her fra da de sto sammen på scenen på Ullevål stadion i 2015, er blant Storbritannias rikeste under 30 år. Foto: Robert S. Eik , VG

På andre plass på listen over rikeste briter ligger Daniel Radcliffe, kjent som skuespilleren bak «Harry Potter». Han er verdt omtrent 74 millioner pund, eller omtrent 758 millioner kroner.

Både Emma Watson og Rupert Grint fra «Harry Potter»-universet er også på topp 10-listen. De er på henholdsvis sjette og tiende plass. De tre har hatt en plass på listen siden 2011.

De øvrige plassene går til samtlige medlemmer i One Direction, som for tiden har en pause. I tillegg til Ed Sheeran som debuterer med en tredje plass på listen med en verdi på omtrent 460 millioner kroner.