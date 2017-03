Adele: – Dette kan bli min siste turné

Adele er nå ferdig med tredje del av sin 15 måneder lange verdensturné. Under konserten i Aukland i New Zealand søndag varslet hun at dette kan bli hennes siste turné .

Det skriver både The New Zealand Herald og Los Angeles Times.

– Turnélivet er rett og slett ikke min greie - og jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å reise på turné igjen, sa Adele fra scenen.

Denne turnén startet i februar i fjor - og når Adele holder det hun sier kan bli hennes siste turné konsert i juli, har hun lagt bak seg 120 konserter på tre forskjellige kontinenter.

– Jeg er ikke god på dette, applaus får meg til å føle meg sårbar. Den eneste grunnen til at jeg gjør dette, er på grunn av dere, sa hun og henvendte seg til en fullsatt Mt Smart Stadium i Aukland.

Los Angeles Times skriver også at Adeles tilbakeholdenhet i forhold til turneeer og live-opptredner henger sammen med noen dårlige erfaringer, som for eksempel lydproblemer under Grammy-utdelingen i 2016 - og da hun måtte avbryte sin hyllest av George Michael under årets Grammy.

Det er forøvrig ikke første gangen Adele «slipper» nyheter under konserter og opptredner. Som da hun under den samme Grammy-prisutdelingen bekreftet hun ryktene som hadde begynt å svirre under årets om at hun og Simon Konecki hadde giftet seg. Under fremføringen av «Hello» kunne publikum se at hun hadde ring på fingeren. De to har vært et par siden 2011 og fikk sønnen Angelo sammen i 2012.