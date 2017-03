Adele bekreftet fra scenen: Hun er gift

Etter flere ukers spekulasjon kom sangstjernen med den endelige bekreftelsen under en konsert i Brisbane.

Selv om hun har gjort stor suksess med personlige tekster om sitt eget kjærlighetsliv, har Adele holdt kortene tett til brystet når det gjelder forholdet til ektemannen Simon Konecki. Men søndag kveld norsk tid kom hun med den endelige bekreftelsen; hun og Konecki er gift.

Under en konsert i den australske byen Brisbane fikk fansen høre ordene hun aldri før har brukt om seg selv, skriver The Guardian.

Publikum jublet



Da hun skulle introdusere hiten «Someone Like You», fortalte hun at følelsen du får når du faller for noen for første gang er det beste følelsen i verden.

– Og jeg er avhengig av den følelsen. Men jeg kan åpenbart ikke føle på de følelsene lenger, siden jeg nå er gift, la hun til - til stor jubel fra observante publikummere.

Dermed bekreftet hun ryktene om at hun og Simon Konecki hadde giftet seg. De to har vært et par siden 2011 og fikk sønnen Angelo sammen i 2012. Men de har aldri bekreftet at de har giftet seg, selv om Adele fra scenen under Grammy-utdelingen 13. februar omtalte Konecki som «ektemannen min».

Adele stjal oppmerksomheten under Grammy-utdelingen også på flere måter, blant annet ved å vinne sterke fem priser, deriblant Beste Album.

Startet på nytt



Det vakte også oppsikt da den britiske superstjernen tidligere på kvelden måtte starte på nytt da hun fremførte en hyllest til avdøde George Michael. Etter å ha åpnet hele showet, kom Adele tilbake på scenen for å hylle artistkollegaen som døde i slutten av desember.

Like etter at hun hadde startet å synge «Fastlove», avbrøt hun låten og startet å banne.

– Jeg beklager at jeg bannet, og beklager at jeg starter på nytt. Kan vi starte på nytt? Jeg beklager, jeg kan ikke ødelegge dette for deg. Jeg beklager! Sa Adele.

Med bilder av George Michael i bakgrunnen startet hun deretter om igjen - til stor applaus fra publikum. Da sangen var ferdig tok hun til tårene.