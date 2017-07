Adele avlyser to konserter på grunn av stemmebåndskade: – Vær så snill å tilgi meg

Artisten må kansellere slutten på turneen hjemme i Storbritannia etter å ha presset stemmebåndene for hardt.

Adele Adkins, bare kjent som Adele, selv delte nyheten natt til lørdag med sine drøyt 28 millioner følgere på Twitter.

29-åringen skriver:

«De to siste kveldene på Wembley har vært de største og beste showene i livet mitt. Å komme hjem til en slik respons etter å ha vært borte så lenge og holdt på med ting jeg aldri trodde jeg kunne få til, var overveldende. Imidlertid har jeg slitt med vokalen begge kveldene. Jeg har måttet presse meg mye hardere enn jeg vanligvis gjør.»

Hun forteller videre at hun har vært hos en halsspesialist fredag kveld og fått beskjed om at hun har skadet stemmebåndene og blitt rådet til ikke å synge denne helgen.

«Å si at jeg er sønderknust, er en underdrivelse. Jeg går allerede på maksdoser av stereoider og andre hjelpemidler for stemmen. Jeg har vurdert å holde lørdagens konsert, men det er usannsynlig at jeg hadde klart å gjennomføre den, og jeg klarer ikke bryte sammen foran alle og forlate dere på den måten.»

VINNER: Adele med alle Grammy-prisene hun vant i Los Angeles i februar. Hun vant blant annet både Årets låt med «Hello» og Årets album med plata «25». Foto: Robyn Beck , AFP

Adele sier hun til og med har vurdert å mime til playback bare for å være sammen med fansen, men at hun aldri har gjort det før og at hun ikke ønsker å gjøre det mot dem.

«Jeg tar ikke lett på denne avgjørelsen. Jeg har holdt 121 konserter og har to igjen. To igjen! Og de er to gigantiske konserter. Hvem faen kansellerer en konsert på Wembley stadion? Det ikke å kunne gjennomføre denne milepælen i karrieren min er noe jeg sliter med å ta inn over meg.»

De siste årene har briten endret dietten sin og kuttet røyk og nesten all alkohol for å komme i bedre form til turneen.

ENDRING: Adele på Grammy-prisutdelingen i 2016. Foto: Danny Moloshok , Reuters

– Jeg prøvde å få opp utholdenheten før turneen. Så jeg gikk litt ned i vekt, har hun forklart til Vogue tidligere, ifølge Huffington Post.

Nå skriver hun:

«Jeg har gjort dramatiske endringer i livet mitt på alle måter for å være sikker på at jeg kunne gjennomføre denne turneen som startet i begynnelsen av 2016. At jeg ikke klarer å avslutte den, er noe jeg virkelig sliter med å innfinne meg med.»

Videre beklager artisten seg veldig. Hun skriver at folk vil få pengene sine tilbake om ikke det er mulig å flytte konsertene til en annen dato, og at det vil komme mer informasjon de kommende dagene.

– Jeg er så lei meg. Jeg elsker dere og jeg beklager. Vær så snill å tilgi meg, avslutter Adele.