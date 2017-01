Adam Ant-gitarist Tom Edwards (41) døde brått to dager ut i turnéen

Tom Edwards ble 41 år gammel, og døde bare to dager ut i en utsolgt USA-turné.

Ifølge Billboard.com døde Edwards av det som mistenkes å være en hjertefeil, på sykehuset i Cherry Hill i New Jersey. Nyheten ble kjent gjennom en melding på Adam Ants Facebook-side.

– Tom var på turné med bandet i Nord-Amerika som startet for to dager siden i Washington DC. Han ble funnet bevisstløs og hastet til sykehuset hvor han døde sent i går. En obduksjon er ventet, og ingen flere detaljer er foreløpig kjent, står det i meldingen.

Edwards var Adam Ants gitarist, men også bandets musikalske leder. To konserter, i Philadelphia og New York er utsatt som følge av den brå bortgangen.

Edwards var bare 41 år, men har en lang erfaring som musiker for artister som Edwyn Collins , Fields of the Nephilim, Andrea Corrs og Roddy Frame.

På vegne av Adam og bandet takker vi for all støtte og varme tanker i denne tunge tiden, Tom delte sitt musikalske talnter med verden, og hans ånd vil leve videre, står det på bandets Facebook-side.

Adam Ant hadde sin storhetstid tidlig på 80-tallet som Adam and the Ants, men har holdt det gående hele veien og har hatt et stort publikum i Storbritannia og USA.

