Åge Aleksandersen må opereres – Prudence-gjenforening avlyst

Trønderrockeren må gjøre et kirurgisk inngrep i november. Det får konsekvenser for comebacket til rockeheltene i Prudence.

Det er Namdalsavisa som melder at Åge Aleksandersen må gjøre et kirurgisk inngrep som fører til at artisten høyst sannsynlig ikke blir å se under Woodland-festivalen 25. november.

Der skulle trøndergruppa Prudence gjenoppstå, men det blir uten Aleksandersen.

– Det er en operasjon som har vært utsatt noen ganger, som han må ta, sier artistens pressekontakt Kari Thorvik til VG.

– Hva er det som feiler ham?

– Jeg husker ikke helt hva det var, men det er en helt ordinær ting, som må gjøres. Han har det helt fint.

Les også: Trønderne tror de drakk tom Royal Albert Hall

Thorvik påpeker at Aleksandersen har konserter på gang i 2017, og at han har valgt å ta operasjonen i en periode hvor han hadde få artistiske aktiviteter planlagt.

– Det var i denne perioden det var færrest ting å kansellere, i forhold til når sykehuset hadde en poliklinisk ledig time.

– Vil han bruke lang tid på å komme seg?

– Det vet jeg ikke. Men om det er en tå, eller noe i nesen eller Gud vet, så blir man kanskje litt nasal om det er noe i nesen, eller det blir vanskelig å stå lenge om det er noe med foten. Det er på det planet der.

Les også: Full krig om trønderrocken

Prudence ble sist gjenforent under åpningen av Rock City i Namsos i 2011. Gjenforeningen denne gangen var for å hylle avskjedskonserten til The Band, «The Last Waltz», som skjedde for 40 år siden.

Aleksandersen skulle altså etter planen stå på scenen med Terje Tysland, Kaare Skevik jr., Kjell Ove Riseth, Johan Tangen, og barna til avdøde Per Erik Wallum, Kine og Stian.