Paul Waaktaar-Savoy i a-ha åpner opp om sin sosiale angst

Avslører et trøblete indre i ny biografi.

Bergensavisens kulturleder Ørjan Nilsson har i to år fulgt den ivrigste låtskriveren og den minst snakkesalige i Norges største popsuksess gjennom tidene.

Les også: Raser mot a-ha-billettpriser

Det resulterer i boken «Tårer fra en stein – samtaler fra et arbeid», som slippes i oktober.

Der røper Waaktaar-Savoy at tilværelsen har vært utfordrende.

– Vi brukte en del tid for å åpne opp, men han har ikke lagt bånd på noe. Han har svart på alt og snakket om alt fra religion, familie, og oppvekst, til den indre striden i a-ha, og hans problemer med sosial angst, sier forfatteren til Dagsavisen.

TETT PÅ: Paul Waaktaar-Savoy og kona Lauren, her i 2010. Foto: ROGER NEUMANN

Så du? Hylles for bruk av «Take On Me»

Hinsides sjenert



I boken sier a-ha-gitaristens kone Lauren Savoy «He’s not shy. It goes way beyond shy», og forteller at hun har prøvd å stille en diagnose på ham i 30 år.

Paul selv karakteriserer det som en form for sosial angst, forteller Nilsson til Dagsavisen.

– Hjemme i USA er han en ganske annen fyr, mer løs og ledig, enn når han er i a-ha-universet. Der virker det som han trer inn i en rolle som ble definert da de var i 20-årene og startet band, og hvor han fortsatt bærer preg av oppveksten som en sjenert gutt fra Manglerud, sier Nilsson.