Millionene yngler hos a-ha

A-ha-nettverket noterte seg for et fantastisk inntektsår i 2016 med over 40 millioner kroner i pluss.

Det viser regnskapstallene for selskapene til Morten Harket (57) og Magne Furuholmen (54), samt a-has manager Harald Wiik (51), mens New York-baserte Paal Waaktaar Savoy (55) ikke har notert noe aksjeselskap i Norge.

Inntektene stammer i all hovedsak fra den store Europa-turneen med 34 konserter som a-ha innledet på vårparten i fjor, etter å ha «tyvstartet» høsten i forveien med syv konserter i Sør-Amerika.

Med slike tall i mente er det kanskje ikke rart at a-ha nå har bestemt seg for å dra ut på ny verdensturné i 2018, både akustisk og med fullt band, og med Kongsberg Jazz Festival som foreløpig eneste bekreftede konsert i Norge.

Det er manager Harald Wiik som kan se tilbake på fjoråret med den største omsetningen i sitt selskap, Scoundrel Days AS – oppkalt etter a-has andre album. Selskapet omsatte for hele 19, 3 millioner kroner i 2016, og eneeier Wiik fikk tilbake et svært pent overskudd på seks millioner kroner.

Magne Furuholmens Multitainment AS omsatte for 6,9 millioner kroner, men Furuholmens selskap gikk likevel med et overskudd på hele 13, 8 millioner kroner.

Morten Harket var ikke mye dårligere enn sin bandkamerat; hans Compass Point AS omsatte for 8, 6 millioner kroner, og vokalisten selv satt igjen med et overskudd på 12, 1 millioner kroner.

Dersom vi legger til grunn at a-has siste medlem, Paul Waaktaar Savoy, dro inn like mye som sine to bandkolleger, ender overskuddet til de fire innerste personene i a-ha-nettverket på over 40 millioner kroner.

VG har vært i kontakt med a-has manager, Harald Wiik, som foruten å være innehaver av Scoundrel Days AS, også er styreleder i Morten Harkets Compass Point AS.

Wiik ønsker imidlertid ikke å kommentere økonomien i a-ha overfor VG.

a-ha har nylig oppholdt seg på Giske utenfor Ålesund der de over to dager spilte inn en akustisk plate i «MTV Unplugged»-serien fremfor et fåtall publikummere. Plate og DVD er ventet allerede til høsten.