HBO-serien «The Leftovers» hylles for bruk av a-has «Take On Me»

Den norske klassikeren er sentral i den bejublede seriens seneste episode.

Amerikanske «The Leftovers» er en av de aller mest kritikerroste TV-seriene de siste årene.

En sorgtung, humoristisk og apokalyptisk historie som tar utgangspunkt i at to prosent av verdens befolkning plutselig forsvinner.

Inneværende sesong, den tredje og siste, scorer 98/100 hos både Metacritic og Rotten Tomatoes, som samler anmeldelser.

Serien har også utmerket seg for sin bruk av musikk. Og i episoden HBO slapp denne uken, er det tidenes mest populære norske poplåt som står i fokus.

NYTT LIV I GAMMEL KLASSIKER: Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy og Magne Furuholmen, her med bilder av seg selv fra 1985, da «Take On Me» kom ut. Foto: HELGE MIKALSEN

«Take On Me» dukker opp i både pianoversjon, blåserversjon og originalversjon i løpet av episoden.

En rekke medier av stort format har merket seg dette.

Hjerteskjærende



Det amerikanske herremagasinet Esquire skriver at serieskaper Damon Lindelof «smelter sammen Koranen og a-has «Take On Me» til noe hjerteskjærende og profetisk for å vise at verdens ende – og slutten på et parforhold – begge ligner mye på en åttitalls musikkvideo».

SENTRAL I SERIEN: Liv Tyler spiller i «The Leftovers». Foto: AFP

HOLDER KOKEN: a-ha i 2016. I 2017 og 2018 satser de på akustiske konserter og liveplate. Foto: NTB SCANPIX

Videoen er også sentral i The New York Times' analyse: «Mulig relevant forbindelse: Låtens prisvinnende video handler om en mann og en kvinne som finner hverandre selv om de er bundet til hvert sitt univers».

Perfekt symbol



Det amerikanske underholdningsbladet Variety påpeker noe av det samme, og legger til at «Take On Me» til tross for sin spretne musikk har ganske melankolsk og gåtefull tekst.

Independent mener på sin side at bruken av a-ha-klassikeren understreker TV-seriens evne til både å utfordre og overgå seernes forventninger.

«Låtens lystige tone og ulykkelige lyrikk er et perfekt symbol på denne serien», skriver den britiske avisen.

«One hit wonder»-effekt



Asbjørn Slettemark er TV-serieanmelder i Aftenposten og driver TV/film-bloggen OP-5. Han mener det gir en solid dose kredibilitet å få en låt brukt i «The Leftovers» slik a-ha opplever nå.

TV-EKSPERT: Asbjørn Slettemark. Foto: THERESE ALICE SANNE

– Musikken er sirlig plukket ut til å bygge opp under scenene, og er mye viktigere for handlingen enn i andre serier. At låtene dukker opp i tre forskjellige varianter understreker det.

Journalisten tror imidlertid bruken av «Take On Me» kan forsterke a-has status som «one hit wonders» i USA.

– Men det tviler jeg på at Magne Furuholmen tenker så mye på når han sjekker nettbanken.