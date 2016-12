a-ha med ny plate, film og turné

a-ha har lagt planene for langt inn i 2018. Og trioen har nye låter i bagasjen.

Ventetiden er over. a-ha kunngjorde nyheten kl 12 i dag. Trioen legger ut på veiene til sommeren, nærmere bestemt fra 26. til 30. juni, med en rekke akustiske intimkonserter. Disse skal filmes, og i november 2017 slippes det både livealbum og konsert-DVD.

Manager Harald Wiik sier til VG at det jobbes med location, men at han ikke kan gi noen opplysninger i skrivende stund om hvor junikonsertene skal arrangeres.

– Men det er sannsynlig at det blir i Norge. Fire forestillinger med svært begrenset kapasitet, forklarer han.

Til utlandet

Men de gir seg ikke med det. I januar og februar 2018 tar a-ha det samme showet med ut på en omfattende akustisk turné. Sammen med et håndplukket musikerensemble skal de besøke store konsertarenaer i en rekke tyske byer, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Hannover, Leipzig, München og Hamburg og Köln.

Wien i Østerrike og Zürich i Sveits står også på plakaten.

Fansen kan vente seg helt nye låter.

Husker du? Søt revansj

– Endelig



SPENT: Morten Harket (57). Foto: Andrea Gjestvang , VG

Morten Harket er henrykt over planene:

«Bandet samles endelig rundt akustiske liveopptak av et stort utvalg sanger. Spenningen i bandet akkurat nå, er til å ta og føle på. Vi hadde noen fantastiske øyeblikk med fansen under vår siste turné», sier Harket i kunngjøringen og slenger på en stor hyllest til trofaste tilhengere:

«Som et fjerde medlem av bandet vårt, har dere hatt en solid innflytelse på det vi nå har bestemt oss for. Jeg gleder meg veldig.»

Morten Harket var mobbeoffer: – Det var vonde år

Spennende døgn



Første klare tegnet på at trioen gjør seg klar til ny turné i 2017, kom i helgen:

«Packing lighter next time we hit the road», sto det å lese på a-has offisielle Facebook-side.

Den kryptiske beskjeden var ledsaget av et tredelt bilde av en gitar, en mikrofon og et piano. Og i går kom enda et tydelig hint – på Twitter:

«Beklager ventetiden, men det vil være verdt det», lød det fra gruppa, etterfulgt av et smiletegn.

Les også: Konturene av et nytt a-ha – for tredje gang

Kommentarfelt i sosiale medier har de siste døgnene røpet at ivrige fans fra alle verdenshjørner er klare til å ta imot Norges største pop-eksport gjennom tidene.

Det er ikke mer enn et drøyt halvår siden a-ha avsluttet sin omfattende «Cast In Steel»-turné i Bergen. Den startet i september 2015 med to bejublede konserter i Buenos Aires og Rio de Janeiro.

Les også: Kaos da a-ha ankom Buenos Aires

Dette er med andre ord intet nytt comeback for a-ha, snarere et nytt kapittel. I april i år mente Morten Harket seg kraftig feilsitert i et intervju med en sveitsisk avis som hevdet at Harket hadde åpnet for at «Cast In Steel»-turneen var slutten for a-ha.

Morten Harket om utseendet: – Som en dame med litt for store pupper