a-ha hyller George Michael

Morten Harket, Magne Furuholmen og Paal Waaktaar-Savoy hedrer nå minnet til sin store pop-kollega, George Michael.

George Michael døde som kjent i julen, noe som sendte en strøm av sympatimeldinger ut på sosiale medier.

Nå har også a-ha gått ut på sin Facebook-side for å minnes den store artisten, produsenten og låtskriveren som døde bare 53 år gammel.

Der skriver a-ha at selv om de hadde sin første suksess omtrent samtidig, kjente de ikke hverandre, men ofte støtte de på hverandre i tv-studioer eller andre settinger.

HEDRER POP-KOLLEGAENS MINNE: a-ha ved Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy. Foto: Andrea Gjestvang , VG

«Som en som danset etter sin egen melodi var ikke George en fremmed for kontroverser, men arven etter han - som en av de store pop-låtskribentene - blir igjen», skriver a-ha på Facebook.

Som vokalist og frontfigur har Morten Harket trolig et mer personlig forhold til George Michael. Derfor har han postet sin egen hyllest på sin Facebook-side, der han innrømmer at Michaels bortgang har gjort han tankefull - ikke over døden, men livet og hvordan det påvirker oss.

Harket minner om at berømmelse alltid kommer med en skyggeside:

«Berømmelse kommer uunngåelig og alltid med den andre siden festet til seg; livet til en utstøtt», skriver Morten Harket på sin Facebook-side.