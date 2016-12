a-ha antyder ny turné

Alt tyder på at a-ha gjør seg klar til ny turné i 2017. Denne gangen foregår det trolig i akustisk tapning.

«Packing lighter next time we hit the road», sto det å lese på a-has offisielle Facebook-side i helgen.

Den kryptiske beskjeden ledsages av et tredelt bilde som viser en gitar, en mikrofon og et piano. Med andre ord; alt tyder på at det blir et a-ha i intim og akustisk tapning vi får oppleve neste gang Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy møter publikum fra en scene.

VG har vært i kontakt med a-ha-manager Harald Wiik, som foreløpig ikke har mer info å dele om den eventuelt nært forestående turneen til a-ha. Men kommentarfeltet til Facebook-innlegget røper at fans fra alle verdenshjørner står klare til å ta imot Norges største pop-eksport gjennom tidene.

Det er ikke mer enn et drøyt halvår siden a-ha avsluttet sin omfattende «Cast In Steel»-turné i Bergen. Den startet i september 2015 med to bejublede konserter i Buenos Aires og Rio de Janeiro.

Dette er med andre ord intet nytt comeback for a-ha, snarere et nytt kapittel. I april i år mente Morten Harket seg kraftig feilsitert i et intervju med en sveitsisk avis som hevdet at Harket hadde åpnet for at «Cast In Steel»-turneen var slutten for a-ha.

Det er ventet at det vil komme en offisiell uttalelse om a-has videre karriere i løpet av de nærmeste dagene.