Rockeveteran John Wetton er død

Den britiske bassisten John Wetton fra bandet «Asia» døde i dag bare 67 år gammel.

John Wetton var en britisk låtskriver, sanger, bassist og gitarist. Han har vært en profesjonell musiker i over 50 år. I dag tapte han kampen mot tykktarmkreft, skriver Rolling Stones.

Variety skriver at rockestjernen også skal ha slitt med alkoholisme og hjerteproblemer i flere år.

Wetton begynte med musikk i en ung alder har spilt en rekke instrumenter gjennom sin lange karriere. Han har spilt i kjente band som «Mogul Trash», «Family», «King Crimson», «Roxy Music», «Uriah Heep», «Wishbone Ash» og «Asia».

I det verdenskjente rockebandet «Asia» skrev han hittene «Heat of the Moment» og «Only Time Will Tell», som tidligere holdt rekorden av førsteplassen på Billboard Hot 100 med seks uker.

Han hadde også en suksessfull karriere som soloartist med album som «Caught in the Crossfire» fra 1980 og «Raised in Captivity» i 2011.

Fikk du med deg? Rykteflom rundt Prince.

Bandkamerat fra «Asia», Geoff Downes skrev en offentlig melding på bandets facebook-side:

«Wetton vil huskes som en av verdens fineste musikalske talenter, og jeg var bare en av mange som var velsignet med hans innflytelse. Det var et massivt privilegium å jobbe med dette geniet så nært og i gjennom så mange prosjekter de siste årene.»



Trommeslageren Carl Palmer fra Asia hyller kameraten sin og forteller at Wetton var modig og inspirerende:

«For de av oss som kjente han og jobbet med han vil si at hans kamp mot kreft var en sann inspirasjon. Jeg vil savne hans talent, hans sans for humor og hans smittende smil.»