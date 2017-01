Nordnorsk dukketeatersuksess – i New York!

Det er et godt stykke fra Stamsund i Lofoten til «det store eplet». Dukketeatermusikalen «Made in China» har gått hele veien.

Stykket er produsert i Norg og er en samproduksjon mellom Figurteatret i Nordland og teatergruppen Wakka Wakka i New York, og har manusforfatter og regissør fra Haugesund ved Kirjan Waage.

Stykket, med 30 dukker på scenen, er midt i tiden med forholdet mellom USA og Kina som tema, og problemstillinger som produksjon av billige varer og menneskerettigheter på plakaten.

Stykket går for fulle hus i «off-Broadway» i New York, og har fått masse rosende omtale, blant annet i New York Times hvor stykket er det eneste «off-Broadway» som er på den prestisjetunge listen Critic’s Picks.

Ikke alle norske teaterstykker gjør det bra i New York. «Elling» ble tatt av plakaten etter en uke

KRITIKERROST: «Made in China» har allerede fått mange godord i pressen i New York. Nå ønsker produsentene å få stykket hjem til Norge. Foto: Heidi Bohnenkamp

– Det som er morsomt er at vi har fått strålende kritikk av han i New York Times som er fryktet og kjent for å slakte, sier Nina Badendyck, leder for Scene 8 som Figurteatret i Nordland er en del av.

– Det er utrolig stort, og det er ingen selvsfølge. Det er en vill historie som kunne floppet, men vi har hatt tro på det hele veien. Stykket er vurdert blant verdens aller beste produksjoner, forteller hun.

– Hvordan kom stykket seg fra Stamsund til New York?

– Vi er et produksjonssted som coproduserer med grupper fra hele verden. Wakka Wakka-gruppen kom til oss og var her i flere uker. Ryktet om oss har spredd seg over flere år, stykker produsert her er spilt i 25 land over fem kontinenter og har vunnet mange internasjonale priser.

Les også: Gosling-musikal seiler opp som Oscar-favoritt

Badendyck sier de ikke tjener noe penger på å sette opp stykket i New York, men de har forhåpninger om å få litt overskudd når stykket forhåpentligvis kommer til Norge.

– Den første premieren var i Stamsund, men er ikke turnert noe annet sted. Nå har vi tenkt å ta den tilbake til Norge. Vi tjener ikke noe på å være i New York økonomisk, men vi tror vi lettere kan få sponsorer å samarbeidspartnere med her. Når man kan selge ut i New York, må man klare det her også!