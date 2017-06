Neste år kan du se livet til Cher på Broadway

«The Goddess of Pop» tvitret onsdag at musikalen om livet hennes kommer på Broadway i 2018.

Den 71 år gamle popdronningen har et langt liv med showbiz bak seg, og «Cher: The Musical» forteller historien om livet og karrieren hennes.

Ifølge The New York Post skal musikalen ta for seg en barndom i trange kår i Los Angeles, hvor moren jobbet som servitør. Cher, eller Cherilyn Sarkisian som er hennes fulle navn, visste alltid at hun ville bli berømt, og skaffet seg jobb som korist som tenåring. I 1962 møtte hun Sonny Bono, og i musikalen får du historien om hvordan de klatret til topps i musikkbransjen, før de fikk sitt eget TV-show. Paret skilte seg i 1975, og Cher satset på solokarrieren for fullt.

SPILLER CHER: Lena Hall har kapret rollen som voksen Cher. Foto: Angela Weiss , AFP

Musikalen skal vise Cher i tre stadier av livet hennes, og popdronning skal spilles av Jillian Mueller (unge Cher), Lena Hall (middelaldrende Cher) og Lesli Margherita (eldre Cher).

I løpet av sin karriere har Cher sanket inn Grammy Award, Emmy Award og hele tre Golden Globe Awards – for å nevne noe. I 2010 kom den prisbelønte musikalen «Burlesque» hvor Cher delte skjermen med Christina Aguilera.

Regissør er Jason Moore, som har regissert Broadway-suksessen «Avenue Q» og a cappella – filmen «Pitch Perfect». Stykket er skrevet av «Jersey Boys»-forfatter Rick Elice.