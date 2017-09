Vendela Kirsebom misbrukt på nett

Vendela Kirsebom (50) er opprørt over å bli brukt som lokkemiddel for «vidundermiddel mot rynker».

Supermodellen figurerer ufrivillig i en reklamekampanje, som blant annet distribueres via Facebook. Modellbilder, tatt av profesjonelle fotografer for andre aktører, er brukt i annonsen – som frister med «vidundermiddel mot rynker».

– Jeg ble kontaktet av moren til en kamerat av Petter ( kjæresten Petter Pilgaard (37), red.anm.). Hun og noen venninner hadde gått på dette og bestilt produkter, for de visste at jeg selger kremer og var derfor i god tro, forteller Kirsebom til VG.

I annonsen hevdes det at Kirseboms nye slagord er «Alle skal ha råd til en vakker hud!». Kampanjen presenterer også det som forestiller direkte uttalelser fra kjendismodellen selv.

– Det er så vilt og så frekt! Helt sykt, faktisk. Her er det noen som svindler og stjeler ved å gi seg ut som meg. Jeg ønsker virkelig at vedkommende blir tatt og straffet.

Sammen med sin egen samarbeidspartner Helena Cosmetics har hun nå satt advokat på saken for å rettsforfølge svindelen.

– Dette kan jo ikke fortsette. På min Facebook-side har det også strømmet på med kommentarer og reaksjoner fra kvinner som lurer på om annonsen er ekte. Mange har rapportert å ha blitt lurt for penger, og flere forteller at de har måtte kansellere kredittkortene sine i kjølvannet av dette, forteller Kirsebom – for tiden aktuell i TV-serien «Vendela + Petter».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FALSK: Vendela Kirsebom har ikke stilt opp i denne kampanjen for kremene som har navnene Collagenea og Perlelux Foto: , Faksimile fra RoyalRumours.com

Kirsebom reagerer spesielt fordi hun mener dette påvirker hennes egen troverdighet.

– Folk betaler og får ingenting. Og får de et produkt, så er det i hvert fall ikke mitt. Jeg er redd for at folk ikke skal stole på mine produkter, sier 50-åringen, som har en egen legitim kolleksjon med hudpleie, hårpleie og parfyme. Den selges kun via hennes hjemmesider og én butikk.

PAR: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard. Foto: FRODE HANSEN , VG

TV-profilen, også kjent fra «Farmen kjendis», har vært utsatt for falske nettkampanjer før, i form av både antirynkeprodukter og slankereklamer. Hun har forsøkt å stoppe dem – uten hell. Men denne nye opprører henne enda mer, fordi den kan forveksles med hennes ekte annonser.

– Det er veldig spesielt at noen gjør sånn – at de bevisst går inn for å ødelegge for andre mennesker.

Nekter kjennskap

Nettsidene som presenterer de falske annonsene, har navnene royalrumours.com og inspirazo.com. Disse domenene er registrert i Panama. Nettstedene har ifølge Helena Cosmetics samme administrator-innlogging, en innlogging som danske Ekstra Bladet i vår knyttet til en dansk bakmann. Denne mannen nektet imidlertid enhver befatning med saken.

VG har vært i kontakt med dansken, som hevder han er uthengt i pressen. Han sier han mistenker tidligere samarbeidspartnere for å ha misbrukt hans navn, og at han selv er helt uskyldig.

Perlelux.com, som selger produktene, og som det linkes til via de falske annonsene, forklarer til VG at ikke har kjennskap til de norske annonsene. Derimot hevder de at produktnavnet også er offer for misbruk her:

«Dette er fryktelig for oss å høre, og vi takker for å bli gjort oppmerksomme på dette. Vi vil granske dette for å avdekke hva som er skjedd. Og vi beklager ulempene dette har medført», lyder det i en epost signert kundeservice-manager Freya ved i Perlelux.com.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbrukerombudet blir ofte kontaktet av kjente mennesker som er misbrukt i reklame.

– Men enda oftere får vi henvendelser fra kjøpere som har latt seg lure, forteller fagdirektør Tonje Skjelbostad.

Hun ber folk være obs på dårlig språk og påstander som ligner «du vil ikke tro...».

– Det er også viktig å sjekke at det aller første domenenavnet på annonsen starter med produktnavnet, og ikke med et helt annet navn. Og man kan sjekke selskapets offisielle Facebook-side for eventuelle kommentarer og kampanjer.

Forbrukerombudet ber alle studere kjøps- og abonnementsvilkårene.

– Er ikke vilkårene tilgjengelig, er det et stort varsku, sier Skjelbostad.

Har man først blitt lurt og gitt fra seg kortinformasjon, må man be banken sperre kortet.

– Det kan også være at du har rett til å få pengene tilbake fra banken, men du må klage til banken først, og deretter eventuelt Finansklagenemnda.

Bortsett fra denne bekymringen er Kirsebom på et godt sted i livet. «Vendela + Petter» er nå inne i sin siste uke på TV 2 Livsstil. Serien satte seerrekord da den hadde premiere på sensommeren.

– Vi sluttet filmingen for ikke lenge siden. Det var veldig deilig, innrømmer Kirsebom – som likevel ikke er fremmed for en sesong to av realityserien.

– Det blir spennende å se fremover. Vi er i dialog med TV 2.

Hun og Pilgaard to har ikke hastverk med å bli samboere, men trives med å bo i hver sin leilighet i Oslo.

– Nå vil vi bare nyte det å være kjærester, sier Kirsebom og forklarer at de fortsatt er like forelsket etter et halvt år som par.

– Vi hadde aldri stått frem som kjærester hvis vi ikke trodde at vi skulle holde sammen for alltid. Det er jo det alle forelskede mennesker håper på, smiler hun.