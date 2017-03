Supermodell Chrissy Teigen holdt fødselsdepresjonen hemmelig

Chrissy Teigen, John Legends kone, gikk på en smell da hun ble mamma i fjor.

Den halvt norske modellen og kjendiskokken ble mamma for første gang i april i fjor da datteren Luna kom til verden. Men selv om tilværelsen så ut som et glansbilde fra utsiden, forteller 31-åringen at hun strevde veldig.

I et essay i bladet Glamour betror en åpenhjertig Teigen at hun i ni måneder etter fødselen, hadde det vondt. Kontrasten fra den harmoniske graviditeten var stor.

Mens omgivelsene forsto at den nybakte moren var rammet av fødselsdepresjon, skal hun selv ha fortrengt diagnosen.

«Jeg hadde alt jeg trengte for å være lykkelig, men likevel var jeg trist gjennom nesten hele fjoråret», skriver hun og forklarer at det var vanskelig å innse at de andre hadde rett.

Redd for reaksjoner

Det sitter også langt inne å snakke om problemene, siden hun har negative erfaringer fra å snakke om privatlivet fra tidligere. Da hun i fjor åpent betrodde at hun hadde fått fertilitetsbehandling for å bli gravid, skal reaksjonene ha vært blandet.

PÅ VIFT: Chrissy Teigen og John Legend på filmpremiere i Hollywood i forrige måned. Foto: AFP

«Jeg opplevde å få overskrifter som gikk på at jeg ønsket å velge kjønn for barnet vårt. Jeg kan allerede se for meg hva som blir skrevet når jeg nå kommer med denne innrømmelsen. Men det er en så stor del av livet mitt og livene til så veldig mange andre kvinner. Derfor snakker jeg».

Ti år har gått siden Teigen kapret soulstjernen John Legend (38). Paret forlovet seg i 2011, og ett år sendere giftet de seg. Gleden var stor da Teigen etter mange år med forsøk, endelig ble gravid.

Skyldte på stress



I starten skyldte Teigen på at stress som følge av at de måtte leie leiligheter eller hotellrom fordi deres eget hjem var under ombygging. Hun kastet seg også raskt tilbake i rampelyset. Luna var kun fire måneder da Teigen startet å jobbe som medprogramleder i TV-showet «Lip Sync Battle». Hun gikk også raskt i gang med å skrive kokebok nummer to.

Appetitten forsvant, hun fikk vondt i kroppen, og det var et ork å komme seg ut av sengen om morgenen. Tårene satt løst i nesten alle situasjoner, og noen ganger var Teigen så sliten at hun ikke klarte å gå opp til soverommen i andre etasje.

«John sov på sofaen ved siden av meg, noen ganger fire netter på rad», forteller hun.

«Jeg klarte ikke å forstå hvorfor jeg var så ulykkelig. Jeg fortsatte med å skylde på at jeg var så trøtt. Jeg tenkte at jeg kanskje ikke var den samme morsomme personen. At jeg kanskje ikke passet til å være mamma».

HØYGRAVID: Stjerneparet på GrammyAwards i februar i fjor. Foto: AFP

Mange legebesøk

Forandringen fra å være selvsikker og kunne mestre de fleste sosiale settinger, til å ønske seg selv så liten som mulig, var enorm. Og hele tiden trodde hun det var noe fysisk i veien. Hun oppsøkte den ene legen etter den andre.

Først i desember satte en lege ord på det de andre rundt Teigen hadde trodd lenge: Hun var deprimert etter fødselen. Og først da begynte ting å snu. Ettbarnsmoren innså at det var en vei ut av den mørke tunnelen.

Nå ønsker Teigen å være en stemme for alle som strever med det samme. Ikke før hun selv ble rammet, hadde Teigen opplevd at noen andre hadde betrodd henne at de hadde slitt med fødselsdepresjon.

«Jeg trodde derfor aldri at det kunne skje meg», skriver hun.

Ikke helt kurert

Hun har også vært flau for å fortelle, siden de har mye hjelp i hjemmet. Legends mor bor i samme huset, og de har i tillegg en «nanny» for Luna. Ektemannen har også hele tiden gjort alt han kan for å hjelpe.

«Jeg følte meg egoistisk som likevel kunne ha en fødselsdepresjon. Noen ganger kjenner jeg fortsatt på den følelsen. Jeg vet at jeg høres ut som en klagende jente med mange privilegier».

Flere kjente kvinner har snakket om fødselsdepresjon, deriblant Hayden Panettiere, Synnøve Skarbø og Brooke Shields.

Teigen legger til at det er viktig å dele av egne erfaringer uansett.

«Fordi fødselsdepresjon er noe som kan ramme hvem som helst».

Fullstendig kurert er hun ennå ikke. Det er fortsatt dager da hun velger å holde seg innendørs.

«Jeg vil at andre skal føle seg mindre alene, og at de ikke skal skamme seg. Derfor er dette et åpent brev fra meg.»

