Supermodell Cara Delevingne i sorg over død kollega

Skateboard-stjernen og modellen Dylan Rieder ble bare 28 år.

Den unge stjernen døde av leukemi onsdag.

Først og fremst var Dylan Rieder kjent som profesjonell skateboarder, men han var også en populær fotomodell. Blant annet figurerte amerikaneren i en DKNY-kampanje sammen med den britiske supermodellen og skuespilleren Cara Delevingne (24) for to år siden.

Hun uttrykker nå sin sorg over tapet av vennen og kollegaen:

«En av de snilleste, mest jordnære, utrolige menneskene jeg noensinne har møtt. Du vil bli savnet av så mange. Ride and rest in peace», skriver hun på Instagram.

Rieder fikk diagnosen for om lag to år siden, men han har vært taus om sykdommen. Den siste tiden har han levd tilbaketrukket, men så sent som i mars i år uttalte han til skatemagasinet The Rider at han snart ville være tilbake på brettet. Sånn gikk det ikke.

Familien i sorg



STJERNE: Dylan Rieder vil bli savnet av familie, venner og fans. Foto: GETTY

Hans far Joe Rieder sier til CNN at sønnens lidenskap for livet, kunst, musikk, mote og skateboard alltid smittet over på omgivelsene.

– Han vil huskes av oss alle som en elskelig sønn, bror og venn, sier den sorgtyngede faren.

Rieder var populær på YouTube, og i sosiale medier uttrykker fans verden over sin sorg over hans bortgang.

Rocker Ozzy Osbourne (68) skriver på Instagram:

«Dylan Rieder. En av de mest talentfulle og tapre unge menn jeg har kjent. Jeg føler meg velsignet som møtte deg. Hvil i fred. Kjærlighet og kondolanser til familien.»

28-åringen kom fra California og begynte med skateboard da han var ni år. Han har vunnet flere konkurranser. Som 18-åring ble han viet plass i Transworld Skateboardings «A Time To Shine».