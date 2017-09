Se den supermodell-samlingen!

Donatella Versace sørget for storslagen supermodell-gjenforening da hun samlet Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni, Claudia Schiffer og Helena Christensen på catwalken under moteuken i Milano.

Det var 90-talls-«schwung» over podiet i Milano mot slutten av Versace-visningen fredag kveld. Visningen for våren 2018 var en hyllest til avdøde Gianni Versace, og Donatella hadde samlet mange av toppmodellene fra hans storhetstid.

Ifølge E! News spankulerte de nedover podiet til tonene av George Michaels låt «Freedom ‘90». Campbell og Crawford var blant supermodellene som spilte i musikkvideoen til sangen i 1990.

Mens Versace takket ikonene for å stille, takket de henne og broren i flere poster på sosiale medier.

HOLDER SEG GODT: Designer Donatella Versace leder an foran Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford og Helena Christensen på visningsfinalen. Foto: Stefano Rellandini , Reuters

«Ord kan ikke beskrive dette øyeblikket (…) Takk for at du brakte oss alle sammen igjen. JEG ELSKER DEG» skrev Naomi Campbell på Twitter.

«Jeg kan ikke en gang beskrive følelsene jeg kjente i dag. Takk til @Donatella_Versace for å gi oss muligheten til å hylle Gianni og Versace. For et øyeblikk!» skrev Cindy Crawford på Instagram.

Også Christensen syntes det var spesielt.

«Å gå ned podiet med jentene mine til ære for den fantastiske og høyt savnede Gianni Versace med @donatellaofficial som har skapt en utrolig kolleksjon, var et veldig emosjonelt øyeblikk», skrev Helena Christensen på Instagram.

