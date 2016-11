«Englene» samler seg

I kveld er den store kvelden, i hvert fall for fans av Victoria’s Secret og dets lag av supermodeller. Gigi Hadid og Kendall Jenner er blant modellene i full gang med forberedelser i Paris.

Motevisningene til undertøysmerket Victoria’s Secret er berømte for sine modeller utkledd som engler, komplett med vinger, og for stjernene som møter opp.

Onsdag kveld er det klart for en av årets største motebegivenheter, når modellene samles for sminking og hårfiksing før visningen i Grand Palais i Paris og pressen slippes til.

Det knyttes stor prestisje til å få gå visning for Victoria’s Secret, og i år har Gigi Hadid fått selskap av modellsøsteren Bella. Deres mor, tidligere modell og realitystjerne fra «The Real Housewives of Bevery Hills», Yolanda Hadid, skrøt tidligere på dagen av døtrene på Instagram.

Der delte hun et bilde av døtrene for 17 år siden, da hun hadde kledd dem ut som engler med vinger, skrev «Drømmer går i oppfyllelse» og konkluderte at nå var hun en stolt mor når barna endelig skulle gå visning sammen som engler.

Nordmann deltar



Realitystjerne og supermodell Kendall Jenner, og Gigi Hadid, deltar for andre gang i år. Svenske Elsa Hosk er også blant englene som får gå visning i Paris.

Haldenseren og hårstylisten Alexander Harlem er også til stede i Paris for å style «englene».

Stjerner som Lady Gaga, Bruno Mars og The Weeknd skal opptre. Sistnevnte er også kjæreste med Bella Hadid.

Showet filmes og sendes på TV 5. desember. Ifølge The Sun har showet 500 millioner seere på verdensbasis. I år har Victoria’s Secret også 20-årsjubileum for undertøysvisningen.