Dansk toppmodell hevder hun fikk sparken fordi hun var for tjukk

«Ulrikke trenger å bare drikke vann de neste 24 timene», var angivelig beskjeden den danske modellen (20) fikk få dager før et moteshow for Louis Vuitton.

Ifølge Ulrikke Høyer var forklaringen fra motegiganten at hun var for stor. Det skriver modellen selv på Facebook.

Hun forteller at hun ble fløyet til Tokyo i Japan for å få tilpasset tøyet hun skulle ha på seg på catwalken i Kyoto 14. mai.

– Jeg var spent på å dra til Japan og glad for å vite at Louis Vuitton ville ha meg med i sitt show, selv om jeg ikke var i min tynneste moteshow-form, skriver Høyer, og legger til at hun før reisen jobbet veldig hardt for å nå målene ned på det «korrekte».

Sjefen for castingen var ikke fornøyd og påpekte at Høyer hadde en oppblåst mage og et oppblåst ansikt, ifølge Høyer.

«Ulrikke trenger å bare drikke vann de neste 24 timene», var beskjeden hun fikk fra castingsjefen, ifølge Høyer.

Høyer påpeker i sitt Facebook-innlegg at hun ikke går ut offentlig med historien fordi hun mistet jobben, men fordi hun vil fokusere på kravene som stilles til modellene.

– Jeg er glad jeg er 20 år gammel, og ikke en 15 år gammel jente, som var helt ny og usikker på seg selv, fordi da ville jeg garantert blitt veldig syk og skadet av dette, skriver modellen på sin Instagram-konto.

Hun skriver videre at hun ikke kan akseptere hvordan enkelte i motebransjen behandler unge modeller.

– De får glede av å ha makt over unge jenter og vil gå langt for å tvinge spiseforstyrrelser på deg.

Nyhetsbyrået Ritzau og BBC har forsøkt å få en kommentar fra Louis Vuitton, men motehuset har ikke ønsket å uttale seg i saken.

(VG/NTB)