Cindy Crawfords datter debuterte på catwalken

Kaia Gerber (16) har hatt modellkontrakt siden hun var 13, men torsdag kveld debuterte hun på catwalken under New York Fashion Week.

Hun er datter av en av 90-tallets mest kjente supermodeller, Cindy Crawford, og forretningsmann og tidligere modell Rande Gerber.

Crawfords modelldatter: – Har lært av mamma

Med det utgangspunktet er det kanskje ikke overraskende at hun allerede er i godt i gang med en modellkarriere. Torsdag kveld kom milepælen der 16-åringen for første gang gikk catwalken under moteuken i New York.

Gerber gikk for Raf Simons Calvin Klein-visning, og var iført gule satengbukser og en sort og hvit skjorte over en blå høyhalset genser.

GODE GENER: Kaia Gerber er ikke helt ulik supermodell-moren. Foto: Angela Weiss , AFP

På sosiale medier kommenterte hun debuten med å skrive «CALVIN KLEIN! Ord kan ikke beskrive hva jeg føler. Jeg elsker deg uendelig mye, Raf!».

Under visningen var også stjerner som Jake Gyllenhaal, Millie Bobby Brown og Christina Ricci til stede.

Tidligere har Gerber fortalt at hun har moren Cindy som forbilde for modellkarrieren.

– Hun forteller meg ting som hvor viktig det er å være presis. Hun går foran med et godt eksempel, og ikke bare når det gjelder modellkarrieren. Jeg har lært så mye av henne, bare fra å observere henne på jobb og i dagliglivet, sa hun i fjor, da hun var å se på den røde løperen under moteuken.

Crawford og Rande Gerber, som har vært gift siden 1998, har også sønnen Presley (18). Han satt på første rad da søsteren debuterte på catwalken, og delte video av prestasjonen på Instagram.