Bella Hadid føler sykdommen stjal ungdomstiden

Den unge modellen syns det har vært vanskelig å bli dømt på hvordan hun ser ut, fremfor hvordan hun føler seg.

Bella Hadid (20), søsteren til Gigi Hadid, fikk prisen for «Samlet for en Lyme-fri verden» av Den Globale Lyme-alliansen på torsdag. Hun mottok prisen i New York sammen med sin mor Yolanda Hadid, kjent fra «The real housewives of Beverly Hills», og faren eiendomsmogulen Mohamed Hadid.

– Livet er ikke alltid slik det ser ut, og det vanskeligste med denne reisen har vært å bli dømt for hvordan du ser ut fremfor hvordan du føler deg, sa hun fra scenen ifølge Fox news.

I en film faren la ut på instagram ser man at hun dedikerte prisen til alle tenåringer som har lidd samme sykdom som henne.

– Jeg ser dere, og dere er ikke alene om dette. Jeg vet hva dere går igjennom. Selv fikk jeg mine ungdomsår tatt fra meg. Jeg ble tvunget til å få hjemmeundervisning andre året på videregående, forteller hun fra scenen.

Faren hennes skriver under videoen at datteren var «on point»:

«Og hun var vakker, forberedt og hun drepte det. Perfeksjon. Jeg er så stolt av henne og jeg støtter henne».

Også søsteren Gigi Hadid postet sin hyllest til sin søster og mor på instagram:

«Mitt hjerte. Så stolt av min mor og min søster for at de deler sin kamp mot Lyme-sykdommen for å gjøre folk oppmerksomme.»

Ifølge ET online ble både Yolanda, Bella og lillebror Anwar Hadid diagnostisert med Lyme-sykdommen i 2012. De har alle snakket om sykdommen både i TV-serien «The Real Housewives of Beverly Hills» og i sosiale medier.

Ifølge Store medisisnke leksikon brukes Lyme-sykdom synonymt med borreliose om sykdommer som forårsakes av Borrelia burdorfeir-bakterien. Borreliose overføres blant annet fra flåttbitt.

Det er ikke tilfeldig at Gigi Hadid fikk prisen av sin mor, Yolanda. Hun har vært åpen om at hun har samme sykdom. Fra scenen sa hun at enhver mor forstår håpløsheten av å pleie barnet ditt som kjemper mot en sykdom som ikke har en kur.

– Jeg er så takknemlig og stolt av min datter Bella for at hun forstår den overordnede meningen med hennes reise, og for at hun snakker høyt om hennes reise for å bringe oppmerksomhet for de hundrertusenvis av tenåringene som lider som henne, men sine stemmer som ikke blir hørt, skriver Fox News fra talen til Yolanda Hadid.